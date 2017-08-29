Аваков получил "черную метку" - крах неминуем

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Интрига этой осени в том, удастся ли Петру Порошенко сместить с должности министра МВД Арсена Авакова или же снова пойдет на уступки и договоренности. Но то, что сегодня ПАПа очень недоволен Аваковым, который сконцентрировал в своих руках вооруженные формирования, расширяет свой бизнес, прикупает СМИ, но еще и замахивается на трон в союзе с Юлией Тимошенко, факт. И уже с Банковой подают сигналы отдыхающему на Сардинии министру о том, что его ждут большие перемены.

Двойной удар

Уже дважды президент дал Авакову понять, что он под прицелом. Самый показательный и нарочитый сигнал был на параде по случаю Дня Независимости. Петр Порошенко после награждения военных и поздравления в адрес сограждан по традиции пожимал руки генералам и командному составу ВСУ. Президент пожал руки всем генералам, кроме главы Нацгвардии Юрия Аллерова. Также проигнорировал генерала Нацгвардии и в прошлом командующий Внутренними войсками МВД Украины, а ныне — министр обороны Степан Полторак. Этот жест нужно расценивать как сигнал предупреждения Авакову, в чьем непосредственном подчинении находится Нацгвардия.

А накануне Дня Независимости сюрприз Авакову преподнесла СБУ и ГПУ, задержав по подозрению в получении крупной взятки начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, о чем сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Сотрудники ГПУ совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили на взятке начальника Департамента полиции охраны Украины генерала третьего ранга Будника, который через посредника требовал кроме официальных платежей более 80 тыс. гривен ежемесячно за предоставление услуг по физической охране", — сообщил Луценко.

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По его словам, правоохранители задержали Будника при получении взятки в размере 96 тыс. гривен.

"Всего с июня текущего года злоумышленник успел получить более ста семидесяти тысяч гривен", — добавил Луценко.

Но официальный представитель Европейской полицейской ассоциации в Украине Сергей Шульженко попытался обелить главного охранника, заявив, что Сергея Будника подставили. По его данным, месяц назад к Буднику якобы обратился гражданин "Х" с просьбой заменить охранников на объекте, и замена была проведена. Но, оказывается, этот гражданин за свою "работу" взял средства у владельца объекта "А", мотивируя тем, что он все "порешал".

"Вчера данный гражданин "Х" захотел еще взять средств от гражданина "А", мотивируя тем, что нужно занести руководству полиции охраны. Данный гражданин был задержан. После чего был остановлен служебный автомобиль руководителя полиции охраны и проведен обыск, во время которого в автомобиле не было найдено никаких денег. Далее следственные действия продолжились в служебном помещении, где также не было обнаружено никаких средств. Таким образом гражданин "Х", мотивируя знакомством с руководителем полиции охраны, хотел пополнить свой бюджет", — сообщает Сергей Шульженко.

Деньги были изъяты, но у гражданина "Х". Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в получении взятки начальнику департамента полиции охраны Сергею Буднику в виде содержания под стражей. Также установлен залог в 128 тысяч гривен. После внесения залога он выйдет.

Молчание ягнят

Задержание Будника - это серьезный удар по Авакову после того, как не получилось привлечь за взятку к уголовной ответственности замминистра МВД Вадима Трояна, который проходил по делу вымогательства полтора миллиона гривен с бизнесмена. Трояна удалось отмазать. За него "подписались" все, начиная от главы МВД, заканчивая говорливыми советниками, которые утверждали, что слухи о взяточнике Трояне распространяют "агенты Кремля". А Троян, по тихому, из разряда подозреваемых перешел в разряд свидетелей. А вот задержание Сергея Будника не вызвало такой бурный реакции среди окружения министра. Они словно в рот воды набрали и это при том, что не кто иной, как генерал Будник и его хозяйство приносят в закрома МВД миллионы.

"Скажу так, Будник — это "кошелек" МВД и со своей задачей он справлялся отменно. Обласканный, оставленный в органах несмотря на то, что должен был уйти по люстрации, генерал служил верой и правдой новому начальнику. Во-первых, госохрана приобрела монополию на оказания огромного круга услуг. Специально для них был выдан перечень предприятий, где только они имеют право предоставлять услуги и никто кроме них. Второе, сотрудников ГСО начали привлекать к рейдерским захватам. Устраивался переполох на предприятии и ГСО предлагала руководству свою помощь, под соусом, что частная охранная компания не справляется. Они заходили на объект, вытесняли частную охранную фирму и запускали рейдеров. Более того, по моим данным, Будник очень близок к Авакову, он его финансировал, он очень много знает. Но молчаливая реакция Авакова и его окружения удивляет. Разве что, "Зорян и Шкиряк" или кто другой метит на это место", — рассказывает на условиях анонимности директор одной из охранных фирм, работающей на территории Украины.

Задержание генерала из окружения министра МВД лишний раз дает понять, что Авакову выдали "черную метку". А тишина в его окружении напоминает молчание ягнят. К тому же, поползли упорные слухи о том, что глава МВД хочет объединиться с опальной Юлией Тимошенко, а это не на руку президенту.