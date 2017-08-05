American Dream Арсена Авакова

Роман Степняк

Четвертого августа был праздник — День полиции. Говорили в основном о хорошем. Хотя хорошего, на самом деле, немного. Но у нас уже давно принято: если позитивных результатов нет, то их нужно придумать. И чем неправдоподобнее будут речи, тем быстрее в них поверит электорат.

Празднику придали сентиментальную окраску. Четырехлетний Глеб Хуртепа стал главным героем действа. Мальчик – тяжело больной. Он проходит лечение от онкологического заболевания, перенес сложнейшие процедуры, ему нельзя выходить на улицу и играть с детьми.

Но на этот раз для него сделали исключение, потому что он стал незаменимым элементом сценария, написанного по случаю двухгодичного юбилея отечественной полиции.

"Замри, полиция!"

Впрочем, сценарий писать не пришлось. Более сорока лет назад эта печальная и красивая история произошла в Америке. Офицер полиции Томми Остин был представлен сыну своей подруги Кристоферу Грейкиусу, который приветствовал его словами: "Замри, полиция!". Для четырехлетнего Криса, полицейский олицетворял все самое лучшее, что дети ищут в своих героях: силу, смелость, благородство, готовность противостоять злу. И конечно, Крис мечтал, что в будущем, когда он вырастет, он обязательно станет полицейским.

У Криса был рак крови, лейкемия. Через несколько лет стало ясно, что несмотря на долгое и изнурительное лечение, Крис проигрывает битву с болезнью, он слабел на глазах. Однажды Томми пришла идея организовать для мальчика какое-нибудь необыкновенное событие. Ну, скажем, покатать его на полицейском вертолете. Чтобы осуществить эту идею, Томми пришлось обратиться за помощью к сотрудникам Департамента общественной безопасности Аризоны, а те взялись за дело с таким энтузиазмом, что простая экскурсия на вертолете переросла в грандиозное представление.

Читайте также: Злоключения грузина в Украине, или Cтрашная месть Авакова

29 апреля 1980 года настоящий полицейский вертолет принял Криса на борт, прокатил его над городом, а затем привез в Департамент общественной безопасности, где его уже поджидал отряд полиции на машинах и мотоциклах. Прямо на месте Крису было торжественно присвоено звание первого и единственного в истории Аризоны "почетного полицейского". На следующий день новые друзья Криса обратились к портным полицейского отделения, чтобы те сшили Крису полицейскую форму — как настоящую, только маленького размера. Портные работали всю ночь и на следующий день, 1 мая форма была готова. А в придачу к форме, Крису подарили мотоцикл на батарейках и полицейский мотоциклетный шлем.

2 мая Крис снова лег в больницу, и, не в силах расстаться со своей новой формой, попросил повесить ее рядом с кроватью. 3 мая 1980 года Криса не стало.

"Статистика – не главное"

На Софийской площади в День полиции воплощали американскую историю Кристофера Грейкиуса в жизнь. Заметно было, как печальный сценарий делили между собой глава МВД Арсен Аваков и президент Петр Порошенко.

Министр подарил мальчику полицейскую форму и именной полицейский жетон. Президент – целый мотоцикл. Президент ситуацию описал так: "Мы с Арсеном Борисовичем хотим раскрыть тайну, поскольку мечтой Глеба было не просто стать полицейским, но и принять участие в полицейском патрулировании улиц города Киева на настоящем полицейском мотоцикле. Глеб, если верить, то мечты точно сбудутся. Хочу тебе пожелать – будь мужественным и сильным, побеждай, шагай к своей цели. И все будет хорошо".

Министр Аваков подтвердил: "Маленькая детская мечта сбылась – мечта маленького украинца, верящего в исцеление от недуга и верящего в полицию. И мы – счастливы. И это важно и дорого нам! А полицейским я вчера сказал, самое важное как по мне: "Мы идем по пути реформ, меняем полицейские структуры — меняемся сами. И – слава Богу – есть первые позитивные результаты — улучшаются показатели и статистика. Это важно, но это далеко не главное – любые результаты в новой полиции будут основываться на доверии людей!".

Сайт президента Украины Петр Порошенко с мальчиком Глебом Хуртепой

"Исполни мечту"

Истории Глеба и Криса, разделенные десятилетиями, удивительно похожи. 29 апреля, день, когда Криса покатали на милицейском вертолете, стал Всемирным днем желаний. С этим событием связано международное движение Make a wish. В этот день в разных уголках мира традиционно проходит флеш-моб хороших действий для детей из больниц ради их счастливых эмоций. Эта акция давно вышла за рамки каких-либо ведомственных традиций и предпочтений.

В этом году исполнился год, как в Украине заработал проект "Исполни мечту". К нему имеют непосредственное отношение украинские журналисты. Они делают это искренне и без лишней рекламы. Как делаются все добрые дела на свете.

Сайт президента Украины Петр Порошенко с Глебом Хуртепой

В американской истории с Кристофером Грейкиусом полиция Аризоны устроила праздник для маленького человека, у которого была большая мечта. И этот день назвали Всемирным днем желаний.

Читайте также: В Ровенской области задержан полицейский, который в День Нацполиции взял взятку

В украинской истории с Глебом Хуртепой больного мальчика вписали в официальный сценарий ведомственного праздника. Чтобы подчеркнуть нетщетность лозунга "Полиция с народом". Чтобы показать, что наши копы перенимают лучший опыт своих заокеанских коллег и наставников. Чтобы, наконец, убедить население, что "показатели и статистика улучшаются".

Хотели красиво и по-американски, а получилось, как всегда…