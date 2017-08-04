Как в Америке. Порошенко и Аваков "исполнили мечту" больного мальчика

Во время торжественной церемонии по случаю празднования Дня национальной полиции в Киеве глава МВД Арсен Аваков вручил полицейский жетон больному лейкемией 4-летнему мальчику, а президент Петр Порошенко позволил реализовать "еще одну мечту мальчика", сообщает Эспрессо.TV.

"Мы не смогли пройти мимо той ситуации, которая сложилась с нашим маленьким гражданином Глебом. Этот 4-летний мальчик уже почти год борется с тяжелой болезнью. Глеб уверен, что болезнь можно преодолеть. И еще Глеб хочет быть полицейским, и Глеб знает точно, что если надеть полицейскую форму, если иметь желание и уверенность, то можно одолеть и воров, и болезнь", - сказал Аваков.

По его словам, глава Национальной полиции Сергей Князев навестил Глеба в больнице и подарил ему спецзаказ - специальную полицейскую форму.

"И сейчас я, как министр внутренних дел, от имени всей полицейской семьи хочу вручить Глебу именной полицейский жетон", - сказал Аваков и вручил парню жетон.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко позволил реализовать, по его словам, "еще одну мечту" мальчика: приобщиться к патрулированию киевских улиц на настоящем полицейском мотоцикле.

"Глеб, если верить, мечта точно осуществится. И хочу тебе пожелать: будь мужественным, будь сильным, побеждай! Шагай к своей цели!", - президент сказал ребенку.

Позже Порошенко опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию с больным мальчиком.

Сьогодні здійснилась мрія 4-річного Гліба – він отримав іменний поліцейський жетон та проїхався на мотоциклі разом з поліцейським. pic.twitter.com/2CuelG2UZn — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 августа 2017 г.

Подобная практика - исполнения желаний тяжелобольных детей - широко распространена в США. Так, несколько лет назад центр американского Сан-Франциско ради пятилетнего Майлса Скотта, также больного лейкемией, превратился в Готэм-сити из серии комиксов о Бэтмене, а тысячи жителей города приняли участие в масштабном постановочном шоу. Кроме того, в этом мероприятии обратили на себя внимание чиновники различного масштаба - начиная от шефа местной полиции и мэра Сан-Франциско, заканчивая тогдашним президентом США Бараком Обамой, который записал для тяжелобольного мальчика видеопослание.