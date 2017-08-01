США положили глаз на Черноморский регион

Владимир Матвеев, обозреватель

США, ожидания которых на Ближнем Востоке не оправдываются, избрали Черноморский регион в качестве важной своей цели и активно тренируют украинских военных, поставляя оборудование для армии.

"Украина — очень важная площадка для конкуренции. Похожая картина характерна и для Грузии. Но главная борьба — в Сирии и Ираке", — сказал турецкому изданию Yeni Çağ эксперт в области безопасности офицер в отставке Абдулла Агар, комментируя военные учения, которые в последнее время США проводят в этом регионе.

Недавно США завершили военные учения "Морской бриз-2017", которые проводили вместе с Украиной, а в конце минувшей недели стартовали международные учения в Грузии под названием "Благородный партнер-2017", в которых и США, и Украина снова принимают участие.

Учения НАТО регулярно проводятся по периметру России. По мнению Агара, учения США в Черноморском регионе — "демонстрация силы". Они "негативно влияют на безопасность региона. Две из трех основных точек напряжения мира находятся в Черноморском бассейне. Это Балканы и Кавказ. Он считает, что в период, когда "всеобщее внимание сосредоточено на Ближнем Востоке, на Кавказе и Балканах мы можем увидеть войны четвертого поколения".

После "переформатиования" Африки по методике теории "управляемого хаоса" США активизируют милитаризацию Азербайджана, Каспийского региона под прикрытием обеспечения энергобезопасности Каспийского бассейна с размораживанием Нагорно-Карабахского конфликта в пользу партнеров.

Минувшей зимой заместитель командующего войсками США в Европе генерал-лейтенант Тим Рэй сказал: "Мы увеличим масштаб многих учений, которые регулярно проводим, и придадим им более комплексный характер, уделяя внимание объединенной организации взаимодействия, противоракетной обороне и операциям по преодолению кризисных ситуаций".

В этом контексте, рeфoрмирoвaниe укрaинскoй aрмии дoлжнo включaть в сeбя измeнeния в пoдxoдax к oбучeнию oфицeрoв и сeржaнтскoгo сoстaвa, скaзaл кoмaндующий aрмиeй США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Основными приоритетами для Украины в реформировании армии должны стать строительство центров боевой подготовки, проведение критического самоанализа всей структуры ВСУ и Минобороны, а также подготовка сержантского корпуса.

По словам американского генерала, похожий путь в 1970-х прошла армия США после многотысячных потерь во Вьетнаме.

На первый план он ставит создание центров боевой подготовки и особое внимание к постоянным тренировкам и постоянному поддержанию высокого уровня боевой готовности. Он также считает важным проведение критического самоанализа, постоянно действующей системы разбора ошибок и анализа проведенных операций.

По словам генерал-лейтенанта изданию, достижение стандартов НАТО до 2020 года – "важная и достижимая" цель для Минобороны Украины. Украинские подразделения должны стать операционно совместимыми с подразделениями НАТО, и важной частью этого процесса является продолжение развития сержантского корпуса.

"Этот корпус очень важен, поскольку при современных военных действиях невозможно централизовать все решения в одном месте, а потом надеяться, что все будут их выполнять – такова природа современных боевых действий", — сказал Ходжес.

Помимо этого, генерал отметил, что сержанты – это узел соприкосновения армии и общества. Ранее сообщалось, что Министерство обороны увеличило финансирование спецопераций и объявило о проведении дополнительного приема на обучение в военные ВУЗы и колледжи сержантского состава.

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Напомним, в сентябре в украинско-американских учениях "Быстрый трезубец-2017" (Rapid Trident) на западе Украины примут участие примерно 200 военнослужащих США и еще около одной тысячи военнослужащих Великобритании, Канады, Германии, Польши, Молдовы, Литвы, Латвии, Румынии, Грузии и Азербайджана.

Однако главными инструментами контроля для США являются не "партнерские" программы, а военные центры и базы, создание которых в Восточной и Южной Европе, а также на Каспии стало важной задачей политики НАТО, США.

В этом контексте США не только активно тренируют украинских военных, а и предоставили ВСУ оборудование на сумму 22 млн долларов для военного учебного Центра в Львовской области, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

"В учебном центре, что в Яворове, в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тысячи квадратных метров. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 млн долларов", — говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Степан Полторак сказал, что у украинских военных "полное взаимопонимание с иностранными инструкторами".

"Они нам помогают готовить методическую литературу и непосредственно наших инструкторов. Кроме того, они помогают нам понять, что необходимо для оснащения армии", — сказал украинский министр обороны.

Напомним, министерство обороны США и Госдепартамент внесли на одобрение Белого дома разработанный ими план поставок Украине противотанковых снарядов, зенитных комплексов и других видов вооружений. Это оружие, как отмечается, предназначено к использованию в экстренных ситуациях и никоим образом не в ходе рутинных военных действий на востоке Украины. Об этом сообщила в понедельник Wall Street Journal.

По словам должностных лиц в Вашингтоне и Киеве, как сообщает Радио Свобода, на окончательное решение по этому вопросу Белому дому потребуется, вероятно, "несколько месяцев".

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Как напоминает сайт НАТО, Альянс продолжает оказывать мощную политическую и практическую поддержку Украине. В рамках десяти различных целевых фондов страны НАТО приняли обязательство о выделении почти сорока миллионов евро в поддержку Украины в таких областях, как командование и управление, киберзащита и медицинская реабилитация.

Наряду с учениями в Черноморско-каспийском бассейне, большее внимание и тревогу вызывает деятельность совместной литовско-польско-украинской бригады "ЛитПолУкрбриг" со штабом в перевооружаемой Польше, которую НАТО в 2017 году признало боеспособной.