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    Порошенко назвал количество полицейских, погибших "на внутреннем фронте"

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    По словам президента Петра Порошенко, только за два года существования Национальной полиции при непосредственном исполнении своих служебных обязанностей 18 полицейских погибли.
    Президент Петр Порошенко на второй годовщине Национальной полиции Украины
    @STsegolko

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сообщил, что за два года существования Национальной полиции погибли 18 полицейских. Об этом глава государства заявил во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины на Софийской площади в Киеве.

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    "Многие полицейские подвергаются опасности — нередко, к сожалению, смертельной", — сказал Порошенко.

    ​"Только за два года существования Национальной полиции при непосредственном исполнении своих служебных обязанностей 18 полицейских погибли. И не на внешнем фронте, а на внутреннем", — добавил президент.

    Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские в 500 раз больше штрафуют за неправильную парковку, чем за превышение скорости.

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