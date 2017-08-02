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    Полиция сообщила о задержании "вора в законе" по прозвищу "Пецо"

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    По информации первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, полицией Киева в аэропорту "Борисполь" был задержан российский "вор в законе" по прозвищу "Пецо".
    Полиция сообщила о задержании вора в законе по прозвищу Пецо
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Полицейские задержали в аэропорту "Борисполь" под Киевом "вора в законе" Резо Бухникашвили по прозвищу "Пецо", сообщил в среду первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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    "Сегодня полицией Киева в аэропорту "Борисполь" был задержан российский "вор в законе" по прозвищу "Пецо", — написал Аброськин на своей странице в Facebook в среду.

    Как отмечается, в аэропорту он предъявил поддельный паспорт гражданина Украины, его ему вручили украинские "друзья".

    Бухникашвили был задержан в декабре 2013 года после перестрелки с полицией, произошедшей в квартире на Комсомольском проспекте в Москве. Четверо мужчин ворвались в квартиру, а когда на место приехали сотрудники полиции, открыли по ним огонь. Один из нападавших погиб, двое пострадали. Также пострадали двое полицейских.

    Московский городской суд в июле 2015 года приговорил Бухникашвили, признанного присяжными виновным в бандитизме, разбое, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции, к 22 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный должен был в колонии строгого режима до декабря 2035 года.

    Приволжский районный суд Казани в середине июня 2017 года постановил освободить "вора в законе" Бухникашвили (был этапирован в Казань в мае 2016 года) по его ходатайству в связи с наличием неизлечимого заболевания. Прокуратура обжаловала данное решение райсуда.

    Во вторник Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Приволжского районного суда Казани, освободившего от отбывания наказания Бухникашвили в связи с болезнью.

    Ранее пресс-служба патрульной полиции Львова сообщала, что во Львове вор застрял в вентиляционном окне подвала, когда убегал с места кражи. 

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