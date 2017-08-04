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    Грабь, убивай, соври… но молчи: соцсети об аресте журналиста Муравицкого

    Тема:

    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого (203)

    (обновлено: )27720
    Житомирский суд арестовал на два месяца журналиста Василия Муравицкого, которого СБУ заподозрила в государственной измене. Что же такого крамольного успел написать украинский репортер и как отреагировали на это событие сами украинцы в соцсетях?
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Василий Муравицкий/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Быть мастером пера и слова не так уж и безопасно в нынешнее время. Накануне суд арестовал журналиста Василия Муравицкого, подозреваемого в госизмене. Служба безопасности Украины задержала его 1 августа в Житомире. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Между тем Искандер Хисамов — главред сайта Украина.ру, одного из ресурсов, для которых писал Муравицкий, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. 

    В украинском сегменте соцсетей решение суда восприняли тоже весьма неоднозначно: "Муравицкий на два месяца под стражу, а далее по схеме Васильца, будут продлевать до бесконечности"; "Какую он мог представлять угрозу нацбезопасности Украины, что брать его приехал спецназ в масках, ума не приложу". "Украина отличная страна в том плане, что здесь можно врать, воровать, даже убивать и тебе за это ничего не будет. Одна проблема — нельзя говорить об этом вслух", — пишут и такое в соцсетях. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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