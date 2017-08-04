Грабь, убивай, соври… но молчи: соцсети об аресте журналиста Муравицкого

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Быть мастером пера и слова не так уж и безопасно в нынешнее время. Накануне суд арестовал журналиста Василия Муравицкого, подозреваемого в госизмене. Служба безопасности Украины задержала его 1 августа в Житомире. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Между тем Искандер Хисамов — главред сайта Украина.ру, одного из ресурсов, для которых писал Муравицкий, назвал преследование журналиста политическими репрессиями.

В украинском сегменте соцсетей решение суда восприняли тоже весьма неоднозначно: "Муравицкий на два месяца под стражу, а далее по схеме Васильца, будут продлевать до бесконечности"; "Какую он мог представлять угрозу нацбезопасности Украины, что брать его приехал спецназ в масках, ума не приложу". "Украина отличная страна в том плане, что здесь можно врать, воровать, даже убивать и тебе за это ничего не будет. Одна проблема — нельзя говорить об этом вслух", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook