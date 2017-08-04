CPJ выясняет ситуацию с арестованным журналистом Муравицким

РИА Новости Украина — Вашингтон

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) выясняет ситуацию с журналистом Василием Муравицким, которого в Украине подозревают в государственной измене.

"Нам известно о ситуации, и сейчас наша команда изучает (ее). К сожалению, других комментариев для СМИ у нас сейчас нет", — заявили в CPJ в ответ на запрос РИА Новости.

В среду суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца.

На сайте прокуратуры Житомирской области, уточняется, что подозреваемый — 32-летний житель Житомира. По версии следствия, он несколько лет сотрудничал с представителями иностранного государства, "помогал им в проведении подрывной деятельности против Украины, в частности, готовил и распространял через Интернет публикации, содержащие элементы психологического манипулирования общественным сознанием и направленные на разжигание национальной вражды". Якобы он также распространял в сети Интернет информацию о сборе средств и другого материального обеспечения для самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Василий Муравицкий: жертва свободы слова

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы и международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

CPJ – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Организация занимается сбором информации о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру. В ее руководстве в основном работают американские журналисты.