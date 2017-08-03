наверх
03.08.201719:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: за что арестовали журналиста Муравицкого?

    Тема:

    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого (195)

    (обновлено: )14740
    Дело журналиста из Житомира Василия Муравицкого, обвиняемого СБУ в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины не оставило равнодушными многих украинцев. Что же пишут они об этом в соцсетях?
    Василий Муравицкий
    Facebook Василия Муравицкого

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Первый день августа ошарашил украинцев скандальной новостью: в Житомире задержали журналиста Василия Муравицкого, бывшего редактора издания "Новая волна". В СБУ заподозрили Муравицкого не только в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины, но и разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций. Журналисту грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. 

    Читайте также: Василий Муравицкий: жертва свободы слова

    В украинском сегменте соцсетей дело житомирского  журналиста получило широчайший резонанс: "Муравицкого арестовали. Осторожный, корректный в высказываниях, и поди-ж ты"; "Действительно, еще никогда Украина не имела ТАКОЙ "Свободы слова"…". "СБУ, вдохновляясь опытом своих предшественников времен незабвенного Николая Ивановича Ежова, решила таким образом отметить свой профессиональный праздник — 80-летие начала "Большого террора". Но даже тогда журналистская деятельность не входила в состав преступления по статье "государственная измена", - пишут украинцы в сетях.

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто
    Верните свет и воду. Протесты по-киевски
    Виталий Кличко
    Владимир Кличко. Окончен бой
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Одесский военный госпиталь
    Украина: жара наступает