Соцсети: за что арестовали журналиста Муравицкого?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Первый день августа ошарашил украинцев скандальной новостью: в Житомире задержали журналиста Василия Муравицкого, бывшего редактора издания "Новая волна". В СБУ заподозрили Муравицкого не только в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины, но и разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций. Журналисту грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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В украинском сегменте соцсетей дело житомирского журналиста получило широчайший резонанс: "Муравицкого арестовали. Осторожный, корректный в высказываниях, и поди-ж ты"; "Действительно, еще никогда Украина не имела ТАКОЙ "Свободы слова"…". "СБУ, вдохновляясь опытом своих предшественников времен незабвенного Николая Ивановича Ежова, решила таким образом отметить свой профессиональный праздник — 80-летие начала "Большого террора". Но даже тогда журналистская деятельность не входила в состав преступления по статье "государственная измена", - пишут украинцы в сетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook