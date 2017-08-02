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    Россия

    МИД РФ: задержание Муравицкого стало частью кампании по подавлению СМИ

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    Свой-чужой. Культурная война в Украине (372)

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    Согласно заявлению МИД России, задержание журналиста Василия Муравицкого - это лишь очередной эпизод кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, "тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима".
    В Житомирской области следователи СБУ объявили о подозрении в государственной измене журналисту-блогеру
    Служба безопасности Украины

    МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Задержание журналиста Василия Муравицкого является очередным эпизодом в раскручиваемой Киевом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

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    РИА Новости Украина
    Цена свободы по-украински. Самые крупные залоги

    Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Житомире журналиста по подозрению в госизмене. По данным СМИ, речь идет о Василии Муравицком, ранее он работал в интернет-издании "Журнал Житомира". Как утверждают в СБУ, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

    "К сожалению, это лишь очередной эпизод в раскручиваемой Киевом под предлогом борьбы с "пропагандой агрессора" кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима. Счет таким случаям идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву", — сообщили в ведомстве.

    Напомним, Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал его с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.

    Ранее журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.

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