Киев продолжает зачистку информпространства - Союз журналистов

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Обвинение житомирского журналиста в государственной измене является очередным доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения на события в стране, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

Ранее в среду пресс-служба СБ Украины сообщила, что подозревает житомирского журналиста в государственной измене, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения; по данным СМИ, речь идет о Василии Муравицком, ранее он работал в интернет-издании "Журнал Житомира". По утверждению ведомства, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Как отмечается, во время досудебного расследования были проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов журналиста и согласно заключению экспертов, его материалы содержат "призывы к разжиганию национальной розни внутри страны, между Украиной и соседними дружественными государствами".

"Одна из статей Василия Муравицкого, написанная им еще в 2014 году – в пик майданного угара – носила название "Украина: стерилизация информационного пространства в интересах майдана". Несмотря на прошедшие три года, сложно описать ситуацию точнее. Процесс стерилизации и зачистки информационного пространства на Украине продолжается, усиливаются репрессии против журналистов, имеющих иную "чем положено" точку зрения на происходящие в стране события. Обвинения, выдвигаемые против них стандартны: измена, сепаратизм, переписка с "российскими кураторами", — отметил Шафир.

По его мнению, "нынешние украинские власти всеми силами пытаются дистиллировать информационное пространство страны, вымыть из него все, имеющее критический или попросту иной взгляд на текущие процессы".

"Однако, если в отношении вреда, причиняемого дистиллированной водой человеческому организму еще могут вестись споры, то в отношении информационного пространства все очевидно. Там, где существует только одна точка зрения, существует монополия и диктатура. Какими бы демократическими лозунгами и европейскими традициями гласности она не прикрывалась", — подчеркнул секретарь СЖР.