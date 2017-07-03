Дело Гужвы. Журналисты "Страны" обратились к послам G7 и Евросоюза

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва и заместитель главного редактора Светлана Крюкова в понедельник на пресс-конференции обнародовали обращение журналистов издания к послам стран "Большой семерки" и к представительству Европейского Союза в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей, сообщает сайт издания.

В обращении журналисты отмечают, что "власти не оставляют попыток" расправиться со "Страной" и ее главным редактором.

"Страна" Обращение журналистов "Страны" к послам G7 и Евросоюза

"Оказывается давление на судей апелляционного суда, чтобы они ужесточили меру пресечения для Игоря Гужвы. Возбуждаются новые уголовные дела. Нас хотят закрыть, уничтожить, создать прецедент для всего рынка журналистики. Заставить журналистов бояться", — говорится в обращении.

"Страна" Обращение журналистов "Страны" к послам G7 и Евросоюза

В связи с этим журналисты "Страны" просят послов о защите.

"Мы призываем Вас, уважаемые послы стран "Большой семерки" и Представительство ЕС, обратить внимание на давление на наше издание. Мы полностью открыты для диалога. Мы готовы рассказать обо всех деталях дела. Мы приглашаем вас в редакцию "Страны", чтобы показать, как мы работаем, и ответить на все ваши вопросы. Подчеркиваем, что сейчас мы боремся не только за существование нашей интернет-газеты, но и за право на свободу слова в Украине. Если властям удастся нас уничтожить, давление резко возрастет и на все остальные украинские СМИ", — заявили журналисты "Страны".

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Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве 24 июня арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, в понедельник за него внесли залог, и на следующий день он вышел из СИЗО.