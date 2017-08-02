Житомирского блогера подозревают в госизмене

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Житомирского блогера Василия Муравицкого подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций, сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные пресс-службы прокуратуры региона.

"Во вторник, 1 августа, по согласованию с процессуальным руководителем прокуратуры области, лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Постановлением Королевского районного суда г. Житомир предоставлено разрешение на задержание подозреваемого с целью повода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — приводит данные прокуратуры Житомир.info.

Так, по данным прокуратуры, 32-летний житель Житомира в течение 2014-2016 годов "оказывал представителям иностранного государства помощь в проведении подрывной деятельности против Украины путем создания и распространения через Интернет публикаций, содержащих элементы психологического манипулирования общественным сознанием, а также направленные на разжигание межнациональной вражды".

"Кроме этого, злоумышленник распространял в сети интернет информацию по сбору средств и другого материального обеспечения преступной деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", — уточняется в сообщении.

Издание отмечает, что накануне в Житомире СБУ проводила следственные действия в отношении Муравицкого. Сообщается, что блогер ранее работал журналистом в интернет-издании "Журнал Житомира", где в 2011 году получил награду в конкурсе "Журналист года" как "лучший журналист печатных и электронных СМИ".

Напомним, ранее Высший специализированный суд Украины (ВССУ) отменил ранее вынесенный оправдательный приговор журналисту Руслану Коцабе, обвинявшемуся в госизмене.