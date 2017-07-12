В среду суд допустит нового адвоката Януковича по делу о госизмене

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в среду продолжит рассмотрение уголовного дела против экс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене.

Ожидается, что судебное заседание на этот раз будет коротким. Суд, после того как допустит к делу нового адвоката обвиняемого, предоставленного государственным центом бесплатной правовой помощи, вероятнее всего, перенесет заседание, чтобы дать защитнику время на ознакомление с материалами дела.

На прошлом судебном заседании защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. Сам обвиняемый в своем видеообращении на российских телеканалах заявил, что отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен".

Адвокат Януковича Виталий Сердюк пояснил журналистам, что суд, приняв решение о заочном порядке рассмотрения дела, сделал невозможным участие в процессе экс-президента, "а любое решение суда без обвиняемого не будет иметь легитимности".

Процедура заочного осуждения была введена в Украине в 2014 году специально для привлечения к уголовной ответственности Януковича и его соратников.

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Защита настаивала в суде на рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участия в судебном процессе посредством видеоконференции из российского суда. Адвокаты заявляли, что Янукович имеет желание лично принимать участие в суде в Украине, однако не может приехать в страну, так как опасается за свою безопасность. Защитники заявили, что у них есть доказательства того, что экс-президенту в Украине грозит реальная опасность. Однако суд отказался принять во внимание эти доводы защиты.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что отзыв Януковичем своих адвокатов не остановит судебный процесс. "В Украине существует сложившаяся практика выделения любому человеку государственного защитника, именно по этой процедуре пошел сегодня суд… Государственный адвокат будет предоставлен Януковичу, суд будет проходить дальше", — сообщил Луценко.

При этом прокуроры, представляющие государственное обвинение в деле, заявили в суде соответствующее ходатайство о предоставлении Януковичу государственного адвоката, которое Оболонский районный суд Киева оперативно удовлетворил. Во исполнение этого решения региональный центр по предоставлению вторичной правовой помощи в Киеве в начале текущей недели назначил адвокатом Януковича юриста Виталия Мешечека.

В центре отметили, что при назначении адвоката учитывались его специализация, текущий уровень нагрузки и сложность производства. Согласно доверенности, адвокат должен прибыть для участия в судебном заседании по делу Януковича, начало которого в среду назначено на 10.00.

В открытых источниках информации о новом адвокате Януковича немного. Известно, что 33-летний Мешечек получил разрешение на занятие адвокатской деятельностью в 2012 году в Донецке, после чего какое-то время работал в Мариуполе, однако сейчас занимается адвокатской практикой в Киеве. После своего назначения защитником Януковича, адвокат заявил СМИ, что будет вести дело своего подзащитного "в четком соответствии с нормами законодательства, добросовестно выполняя свои профессиональные обязанности". При этом юрист отказался ответить на вопрос, как будет связываться со своим клиентом, который проживает за границей, для согласования юридической позиции.

Дело по обвинению в государственной измене является первым делом Януковича, которое прокуратура уже передала на рассмотрение в суд, остальные дела находятся на стадии досудебного расследования.

Как заявил ранее Луценко, по делу о госизмене Януковича обвиняют в том, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести в Украину оккупационные войска".

Ранее экс-президент Украины опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти России также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.

При этом обвинение уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что бывший украинский лидер не признал своей вины.