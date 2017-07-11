наверх
11.07.201714:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    ГПУ начала проверку по заявлению Януковича о госперевороте

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (632)

    (обновлено: )16
    Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича сообщил, что начала проверку действий чиновников, которых ранее обвинил экс-президент.
    Генеральная прокуратура Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины начала проверку по заявлению экс-президента Виктора Януковича о госперевороте в стране в 2014 году, заявил во вторник адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

    Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    REUTERS Stringer
    Адвокат: защита Януковича представит его потерпевшим от нынешней власти

    "Генеральная прокуратура признала необходимым расследовать государственный переворот 2014 года и уже начала проверку действий чиновников, которые, по заявлению нашего клиента, причастные к его совершению, в рамках уголовного дела (относительно убийств и покушений на убийства правоохранителей и военнослужащих в феврале 2014)", — приводит слова Сердюка пресс-служба адвокатской фирмы Aver Lex, которая представляет интересы бывшего главы государства.

    Ранее Янукович попросил военную прокуратуру привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины по факту государственного переворота 2014 года. Сердюк заявил в четверг журналистам, что его подзащитный подал в генеральную прокуратуру Украины заявление по факту переворота.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20