ГПУ начала проверку по заявлению Януковича о госперевороте

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины начала проверку по заявлению экс-президента Виктора Януковича о госперевороте в стране в 2014 году, заявил во вторник адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"Генеральная прокуратура признала необходимым расследовать государственный переворот 2014 года и уже начала проверку действий чиновников, которые, по заявлению нашего клиента, причастные к его совершению, в рамках уголовного дела (относительно убийств и покушений на убийства правоохранителей и военнослужащих в феврале 2014)", — приводит слова Сердюка пресс-служба адвокатской фирмы Aver Lex, которая представляет интересы бывшего главы государства.

Ранее Янукович попросил военную прокуратуру привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины по факту государственного переворота 2014 года. Сердюк заявил в четверг журналистам, что его подзащитный подал в генеральную прокуратуру Украины заявление по факту переворота.