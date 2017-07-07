Адвокат: защита Януковича представит его потерпевшим от нынешней власти

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

ГПУ откроет уголовное производство о государственном перевороте в Украине по заявлению бывшего президента Виктора Януковича. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, отказ Януковича от участия в судебном процессе, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента, был ожидаемым.

Ранее адвокат Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович подал в ГПУ заявление о государственном перевороте в Украине. Речь идет о якобы умышленных организованных действиях, направленные во вред Украине, которые заключаются в насильственном захвате власти.

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Кроме того, Янукович сообщил, что не намерен участвовать в судебном процессе по делу о его госизмене и отзывает своих защитников, поскольку экс-президент уверен, что решение Оболонского суда заранее определено и его осудят в Украине к пожизненному заключению.

К чему приведут такие действия Виктора Януковича, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

Голос Столицы Валерий Гончарук

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви розцінюєте вихід Януковича із заочного судового процесу? Які ми можемо в цьому вбачати наслідки для кримінальних проваджень, порушених проти екс-президента?

— Я там насправді бачу дві причини.

Перша причина – очевидно, що зацікавленість даною справою зі сторони суспільства дуже сильно впала, і треба було якимось чином її піднімати, і підняли в такий спосіб, що Янукович оголосив відвід своїх адвокатів і вихід з цієї справи. Знову ж таки, тут питання, наскільки він міг вийти. Дуже складно сказати, тому що треба розуміти, що справа все одно продовжиться.

А друга причина – я не виключаю, що захист Януковича вже готується до Європейського суду по правах людини, і в такий спосіб вони будуть демонструвати як аргументацію, що в Україні їм навіть не надали можливість для нормального захисту, і Янукович був позбавлений цього захисту. І тому це причина.

Що стосується в цілому продовження інших справ, які є на Януковича, я не думаю, що його вихід якимось чином суттєво вплине. І я не виключаю, що зараз буде створюватися новий інформаційний фон, а ті процеси, які ми зараз бачимо по депутатах, по зняттю недоторканності, очевидно, що це фактично ці нові справи, які слід очікувати. А тема Януковича, принаймні, зі сторони української влади, буде входити в тінь.

Тобто українському політиткуму цей вихід Віктора Януковича зі справи навіть на руку?

— Я не думаю, що там можна так сказати… Питання, як вони там використають. Так, звичайно, що можуть виникнути складнощі з новими адвокатами, тому що чи зможуть вони ознайомитися з цією справою, чи матимуть вони контакт з Януковичем. А це потім підстава тому ж Януковичу сказати, що які адвокати? Я ж навіть не мав можливості з ними спілкуватися.

twitter.com/mishajedi Адвокат Виталий Сердюк в деле Виктора Януковича, 6 июля 2017

Я просто кажу, що в інформаційному плані, в політичному плані тема Януковича відходить на другий план, тому що, по суті, на нових парламентських виборах чи позачергових, чи чергових, чи президентських виборах, я думаю, вже говорити про Януковича буде достатньо неактуально. Тому, очевидно, що з'являться нова проблематика, і вона вже з'явилася.

Але треба розуміти так, і для самого суспільства ця тема вже не є пріоритетною.

Тобто варто вважати, що з часом ця справа просто розвалиться, і він взагалі уникне відповідальності?

— Давайте так говорити, а яке б рішення не було суду, от наприклад, як сам Янукович казав, що мені готують вирок пожиттєво, всі ж прекрасно розуміють, що ніякого вироку здійсненим не буде. Тому що немає таких механізмів.

Чи йому дадуть 15 років, чи пожиттєво, Україна не має таких механізмів. Інше питання, що буде готовий вирок, і це можливість апелювати до різних міжнародних організацій, до тих же судів в Гаазі тощо.

Але фактично в такий спосіб ми говоримо про те, зайвий раз в інформаційному полі витісняється Янукович, і треба говорити так, що він вже давно не займає те місце, яке він займав два роки тому чи три роки.

Які перспективи та наслідки справи про державний заколот в Україні?

— Я думаю, що ця справа розрахована не стільки на Україну, скільки розрахована на нові контакти із західними партнерами, на "нормандський формат". Тому що я не виключаю, що Путін в переговорному процесі просто-напросто покаже, що не все так однозначно в Україні, що є альтеративна справа, яка розслідується про державний переворот. Або принаймні, яка там вже зареєстрована.

Є спроба засудити Януковича, і вона відбувається в позаправовий спосіб. І я, знову ж таки, вважаю, що на міжнародній арені її будуть більш широко використовувати, ніж вона матиме якісь серйозні наслідки, правові наслідки в Україні.

Тому що в Україні в принципі так, як прогнозує Луценко, а в даному випадку я не має підстав йму не довіряти, що навряд чи вона взагалі буде просуватися. Тому що перше – треба довести, що був факт державного заколоту. Очевидно, це є гіпотеза зі сторони команди Януковича, а цей факт не є доведений.

Юридические перспективы дела экс-президента в эфире "ГС" проанализировал адвокат и партнер юридической компании "Юскутум" Денис Овчаров.

Денис Овчаров, facebook Адвокат, партнер юридической компании "Юскутум" Денис Овчаров.

Заочное правосудия предполагает выход из процесса подозреваемого? В нашем случае — подозреваемого в госизмене Виктора Януковича?

— Конечно. На это и направлен заочный процесс, когда могут рассматривать судебное дело в отсутствии подозреваемого. Дальше суд назначит бесплатного адвоката, и будет идти судебное заседание, после того, когда бесплатный адвокат ознакомится с материалами дела и будет выстраивать линию защиты.

Как будет происходить сам процесс?

— Здесь тактически Янукович прав, когда вышел из процесса. Потому что если он продолжит в дальнейшем писать жалобы в Европейский суд по защите прав человека, то скорее всего, он победит.

Потому что есть несостыковка и действующего законодательства УПК, вместе с Конституцией Украины и практикой ЕСПЧ, что касается заочного правосудия. Поэтому здесь может быть действительно та ситуация, когда будет первый блин будет комом, и действительно Янукович получит решение ЕСПЧ, где будет написано, что, например, право на справедливый суд было нарушено в его деле.

В таком случае тогда не понятно, чего Виктор Янукович испугался?

— А дело в том, что это логично. Если бы адвокаты в деле остались Януковича и выстраивали тактику защиты, то процесс был бы очень долгим. А так, как сейчас будет адвокат бесплатный, который маловероятно, что будет так же полноценно работать, как те адвокаты, которые были, поэтому процесс пойдет очень быстро.

Кроме того, именно с этого момента, когда Янукович вышел из дела, у него больше возможностей обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что он будет считать, его адвокаты, что были нарушены существенные права, которые гарантированы Европейской конвенцией по защите прав человека. Поэтому тактически он поступил правильно.

Зачем ждать, какой бы ни был приговор, и потом его обжаловать в ЕСПЧ, если сейчас на этой стадии можно это сделать, как инструмент, как началом для обжалования просто выйти из дела.

ГПУ по заявлению Виктора Януковича собирается открыть уголовное производство о государственном перевороте. Янукович должен участвовать в этом деле?

— А здесь так же. Тактически был правильно сделан ход. Виктор Федорович подал заявление о преступлении, ГПУ обязана это заявление расследовать. В том числе внести данное заявление в Единый реестр досудебного расследования, присвоить квалификацию преступления и осуществлять следственные действия.

Виктор Федорович в данном случае является потерпевшей стороной, потому что он считает, что захватили ту власть, которая принадлежала законному президенту, то есть ему. Поэтому сейчас будет уголовное производство, где он будет потерпевшим. И его адвокаты как представители потерпевшего могут инициировать те или иные следственные действия. И ГПУ не может в этих следственных, в инициации этих следственных действий адвокатам отказать. А если даже и откажут, то адвокаты могут отказ в тех или иных следственных действиях обжаловать у следственного судьи.

Поэтому сейчас будет один процесс, где Янукович вышел, и все понимают, что скорее всего, там будут нарушения, и будет другой процесс, где Янукович будет являться потерпевшей стороной, и в этом деле адвокаты будут двигать свою линию защиты и доказывать, что Янукович являлся и является потерпевшим от преступления, которое совершено действующей властью.

Ранее юрист, адвокат Евгений Лосовский в эфире "ГС" подчеркнул, что в резонансном деле о конфискации денег окружения беглого президента — одни вопросы без ответов.

Также политолог Вадим Карасев в эфире "ГС" заявил, что Януковича обвиняют не в уголовном преступлении, поэтому задача суда — сделать все, чтобы приговор был справедливым на законных основаниях.