Украина проспала начало китайской эры. Опрос экспертов

STR / AFP

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Хотя в экспертных кругах продолжают спорить о том, готов ли Китай к роли мирового лидера, никому не придет в голову оспаривать тот факт, что КНР уже занимает среди лидирующих держав достойное место, при этом влияние Пекина на мировые процессы постоянно растет. Это учитывают и в Москве, и в Вашингтоне, и в европейских столицах. Официальный Киев наступления китайской эры, кажется, просто не заметил.

Об этом говорили эксперты на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Украина.

Скромный мировой лидер

Что касается тезиса о том, что Китай просто занимается региональными проектами, Китай не готов к тому, чтобы быть мировым лидером, то… "фактически можно говорить, что Китай уже является одним из мировых лидеров", отметил политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

По его словам, другой вопрос, что политических заявлений о своем лидерстве Пекин не делает, поскольку не считает это нужным.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, проекты, осуществляемые КНР как по линии государства, так и частными компаниями, свидетельствуют о том, что китайское влияние в мире настолько возросло, что можно говорить о наступлении "китайской эры".

"Китай теперь является не просто мировой фабрикой, производителем всего, что нужно для мирового рынка. Фактически мы имеем китайскую эру глобального экономического развития", — сказал Воля.

Так, по его мнению, о распространении и возрастании влияния КНР можно говорить, анализируя концепцию "Один пояс, один путь". При этом, отметил эксперт, восьмилетний период "глобального отступления США" при президенте Барака Обамы завершилось выступлением нового президента Дональда Трампа относительно пересмотра торговых отношений в Тихоокеанском регионе (Вашингтоном отвергнут проект Транстихооканского партнерства).

"После восьми лет глобального отступления Америки, для Китая наступил еще более благоприятный период, сложились еще более благоприятные условия", — констатировал Воля, пояснив, что теперь Пекин "переориентирует" на себя Австралию и Новую Зеландию, "отвергнутые" Трампом.

Новый "Шелковый путь" в обход Украины

Китай возрождает как морской "Шелковый путь", так и сухопутный. По словам Воли, контейнерные составы в прошлом году достигли Польши, Германии и Франции, в этом году добрались уже и до Лондона… минуя Украину https://ria.ru/world/20170515/1494296761.html.

Эксперт напомнил, что попытки Киева "создать какой-то свой специфический "Шелковый путь" не увенчались успехом…". Маршрут пролегает через Россию, через Польшу – и этот маршрут "реализован, он одобрен всеми, кроме Украины".

Читайте также: "Один пояс, один путь". Украину познакомят с китайской культурой

"Украина в силу политических обстоятельств, конфликтных отношений с Россией не имеет доступа… к этому маршруту", — сказал Воля.

Политолог-международник, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений Андрей Видишенко подчеркнул, что "вопрос трансевразийских торговых путей – это стратегически важный вопрос для развития геоэкономики в XXI веке".

По его словам, реализуемая Пекином стратегия (новый Шелковый путь – Ред.) "исходит из того, что Евразия должна быть реинтегрирована экономически и, исходя из инфраструктурного базиса, может состояться некое примирение Евразии в пользу китайского политического и экономического интереса".

Видишенко отметил, что формирование трансевразийских коридоров могло бы иметь колоссальное значение для украинской экономики. Однако, по его словам, "Украина выпала и продолжает выпадать из данных инициатив… не без помощи Варшавы и Минска". В этом смысле, именно Польша и Беларусь "стали главными бенефициарами той политики, которую выбрал Киев в последние годы", считает эксперт.

Отметим, президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Москва всячески будет поддерживать китайский проект "Один пояс, один путь".

Где китайские деньги?

Воля напомнил, что Китай не прочь инвестировать украинскую экономику, в частности, "есть попытки инвестирования в связь, в инфраструктуру". Так, при президенте Януковиче были проекты инвестирования аграрного производства, строительства морского порта в Крыму — "но все это в прошлом".

"Почему мы не видим такого бума экономических взаимоотношений с Китаем, какой идет в Беларуси? Скорее всего, из-за того, что наше политическое руководство, наши политики украинские, они настороженно и с некоторой боязнью относятся к идее китайских инвестиций — потому что там, где китайские инвестиции, кредиты, там в реализации китайских проектов участвуют китайские рабочие", — сказал политолог, добавив, что поэтому подобные проекты в Украине "могут встретить определенное недовольство среди правых политических сил".

Кроме того, отметил Воля, "некоторые стереотипы не позволяют украинской элите более внимательно и более прагматично подойти к возможностям экономического роста с участием тех проектов, которые реализуются Китаем".

"Эта идеологема — мы европейская страна, мы страна западной культуры — она фактически является внутренним ограничителем, внутренней своеобразной "китайской стеной"… которая мешает сполна прагматично использовать все возрастающие возможности и потенциальные позитивные эффекты от сотрудничества с Китаем", — констатировал эксперт.

Есть еще одна причина, по которой Киев, возможно, опасается слишком быстрого экономического сближения с Китаем, это слишком разные "весовые категории" экономик двух стран, отметил принимавший участие в пресс-конференции политолог Антон Финько. По его словам, например, вполне очевидно, что создание зоны свободной торговли с КНР "несет огромные риски для многих отраслей украинской экономики".

С этим согласился политолог Николай Спиридонов, отметивший, что Китай в два раза больше экспортировал в Украину, нежели импортировал: "даже чеснок и гречку Украина завозит из Китая"…

Напомним, ранее посол КНР в Украине Ду Вэй сообщил, что в последние годы китайские инвестиции в Украину превысили 7 миллиардов долларов США, однако большая часть этой суммы не освоена, средства лежат на счетах в банках.