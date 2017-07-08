Порошенко повторяет главные ошибки Кучмы, Ющенко и Януковича - Ермолаев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на череду провалов в парламентском комитете по регламенту, глава ГПУ Юрий Луценко может занести себе прошедшую неделю в актив. Да, из пяти народных депутатов лишь на одного удалось получить согласие на снятие неприкосновенности, зато по части пиара Юрий Витальевич явно вышел в лидеры.

Что стояло за шоу генерального прокурора в Верховной Раде и, чем это может обернуться для страны, РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

Что, на ваш взгляд, стало главной причиной неудач Юрия Луценко в профильном комитете ВР?

— Здесь на лицо и плохая подготовка документов со стороны Генпрокуратуры, о чем говорят депутаты всех фракций, независимо от их симпатий к фигурантам дел. Бросилась в глаза и стихийная "круговая порука", не в виде заговора, а в виде депутатского рефлекса. Когда обвинения выглядят сомнительно, каждый депутат вольно или невольно представляет себя на этом месте. Кроме того, для всех политических сил в Верховной Раде, пропрезидентских, нейтральных и оппозиционных очевидно, что само поведение силовых и антикоррупционных структур все больше напоминает политическую кампанию. Ее особенность в том, что фактически на любого политика сегодня можно наскрести уголовное дело — это и налоги, и старые бизнес-грехи.

Многие отмечают, что для Луценко важно было не столько добиться конкретных результатов, сколько попиариться. Согласны?

— Да, проблема в том, что вся эта политическая "компанейщина" сопровождается достаточно громкой пропагандистской компанией. Крайне активным был глава ГПУ, а также его спикеры. Это выглядело не как правохранительная, а как публичная политическая деятельность.

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С чем это связываете?

— Не исключаю, что речь идет о возможных изменениях в пропрезидентских силах. Например, ряд депутатов высказались о том, что "БПП" и "Народный фронт" в будущем могут объединиться в одну силу с целью участия в выборах. Такой силе нужны новые лидеры и Луценко подходит на роль украинского "комиссара Каттани. Это герой, которому надо заработать репутацию бескомпромиссного борца, машущего шашкой налево и на право. Но вот в этом махании шашек есть одна особенность. Как говорил Йозеф Геббельс, пропаганда не может быть ложью, это всегда полуправда. Нанося репутационные удары по нардепам, которые представляют провластные силы, одновременно наносятся удары по знаковым фигурам.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Ермолаев. Архивное фото

Имеете в виду вероятное внесение представлений на целый ряд депутатов из "Оппозиционного блока"?

— Да, можно выделить активную, напоминающую каток политику правохранительных органов в отношении депутатов от этой политсилы. Шаг за шагом делаются репутационные, информационные удары. Сейчас в ход пошли откровенные провокационные репрессии.

Для чего это понадобилось власти именно сейчас?

— Под "белым шумом" разборок с депутатским корпусом преследуется вполне конкретная политическая цель — дискредитировать, подорвать репутацию, "подвесить" тех, кто представляет более организованные и серьезные силы. Речь, в первую очередь, об "Оппозиционном блоке" и "Батькивщине". Обе политические силы сейчас наиболее раздражительны для режима Порошенко.

Из пяти представлений согласие комитета получило только одно. Что не получается у украинских антикоррупционеров?

— Здесь я бы поставил троеточие. Не получается что? Закрыть всех, кого хотели? Да, тут депутатский корпус выступает как слаженный коллектив. Но ведь пропагандистская машина продолжает работать — избиратели и те, кто следит за этими событиями видят огромное количество "чернухи", необоснованных оценок, которые может делать только суд. Кампания по дискредитации и разрушении репутации дает свой эффект.

Стоит ли ожидать ответной реакции?

— Не исключено, что те депутаты, которые соотносят себя с властью, будут вынуждены защищаться, используя такие же методы — начнут запуск компроматов. К осени это может стать главной угрозой действующему режиму. Информационные кампании, связанные с обвинением в коррупции правительства, с проблемой бизнеса Порошенко и его окружения — это то, что может существенно повлиять на политическую осень-2017. Ведь именно с этого начинался кризис большинства режимов. И Леонида Кучмы в 2001-м после референдума, и Виктора Ющенко, когда после эйфории 2005-го года антикоррупционная репутационная кампания подорвала реноме президента и его окружения. Та же история наблюдалась и с Виктором Януковичем. Когда режим начинает наступать на своих оппонентов, пытаясь поставить на колени ближайшее окружение, он всегда получает качественную "ответку".

Что, на ваш взгляд, может лечь в основу компроматов, которые окажутся на поверхности?

— До сих пор в засаде сидит господин Онищенко, который угрожал новыми разоблачениями. Много вопросов по части коррупции в оборонно-промышленном комплексе, а к фигурантам этих скандалов до сих пор не было серьезного внимания. Есть разговоры о бизнесе на войне. Все это может сформировать контр-повестку уже к сентябрю. И оппоненты, и союзники, которые тоже оказались в этом маховике в роли мальчиков для битья, будут отвечать теми же методами. Это, к слову, может касаться и Генеральной прокуратуры. Все это может очень сильно дестабилизировать ситуацию. Кризис режима Порошенко, который какое-то время был олицетворением политических итогов Майдана, может существенно ускорить политический кризис и новую предвыборную кампанию.