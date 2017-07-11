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    ГПУ отказалась заводить отдельное дело по заявлению Януковича о госперевороте

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    Заявление приобщено к материалам дела об убийстве правоохранителей и к общему делу о противодействии протестным акциям, убийствам и другим преступлениям на Майдане.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Генпрокуратура решила не заводить отдельное уголовное дело по заявлению экс-президента страны Виктора Януковича о госперевороте, оно приобщено к делу о гибели людей на Майдане в 2014 году, сообщил начальник департамента спецрасследований ГП Сергей Горбатюк.

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    Горбатюк сообщил, что на сегодняшний день принято решение не открывать отдельное уголовное дело по заявлению Януковича, а изучить факты, изложенные в нем, в рамках уголовных дел о гибели правоохранителей и митингующих в феврале 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве.

    "Заявление приобщено к материалам дела об убийстве правоохранителей и к общему делу о противодействии протестным акциям, убийствам и другим преступлениям на Майдане, доводы которые там изложены проверяются в рамках расследования", — сказал Горбатюк в комментарии РИА Новости. Он добавил, что об этом решении следователей проинформированы адвокаты Януковича.

    Ранее Янукович попросил военную прокуратуру привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины по факту государственного переворота 2014 года. Сердюк заявил в четверг журналистам, что его подзащитный подал в генеральную прокуратуру Украины заявление по факту переворота.

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