Дело Януковича затянется на десятилетия - Разумков

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. ГПУ откроет уголовное производство о государственном перевороте в Украине по заявлению бывшего президента Виктора Януковича, заявил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, отказ Януковича от участия в судебном процессе, на котором рассматривается дело о государственной измене, был ожидаемым, поскольку, как заявил Луценко о Януковиче: "я всегда утверждал, что он трус. Я всегда знал, что он испугается и убежит даже виртуально из зала суда".

Ранее адвокат Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович подал в ГПУ заявление о государственном перевороте в Украине. Речь идет о якобы умышленных организованных действиях, направленных во вред Украине, которые заключаются в насильственном захвате власти.

Кроме того, Янукович сообщил, что не намерен участвовать в судебном процессе по делу о его госизмене и отзывает своих защитников, поскольку Янукович уверен, что решение Оболонского суда заранее определено и его осудят в Украине к пожизненному заключению.

Действия Януковича прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Стратегия защиты Януковича была, есть, остается и, наверное, будет — это затягивание процесса. Это первое. И второй аспект – это попытка будет, я в этом практически уверен, выведения этого процесса из украинской юрисдикции на уровень Европы, я имею в виду Европейский суд по правам человека. То есть ему там будет проще и с учетом политических аспектов, которые существуют. Таким образом этот процесс можно будет растянуть не то, что на годы, я боюсь, что на десятилетия", — отметил эксперт.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против беглого экс-президента Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые завели в отношении бывшего главы государства, который сейчас находится в России. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.

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Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".