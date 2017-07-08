наверх
08.07.201707:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Дело Януковича затянется на десятилетия - Разумков

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (630)

    11
    В эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что Янукович пытается вывести процесс из украинской юрисдикции на уровень Европы.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. ГПУ откроет уголовное производство о государственном перевороте в Украине по заявлению бывшего президента Виктора Януковича, заявил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, отказ Януковича от участия в судебном процессе, на котором рассматривается дело о государственной измене, был ожидаемым, поскольку, как заявил Луценко о Януковиче: "я всегда утверждал, что он трус. Я всегда знал, что он испугается и убежит даже виртуально из зала суда".

    Виктор Янукович
    Сайт президента Украины
    Янукович затягивает судебный процесс - Батрин

    Ранее адвокат Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович подал в ГПУ заявление о государственном перевороте в Украине. Речь идет о якобы умышленных организованных действиях, направленных во вред Украине, которые заключаются в насильственном захвате власти.

    Кроме того, Янукович сообщил, что не намерен участвовать в судебном процессе по делу о его госизмене и отзывает своих защитников, поскольку Янукович уверен, что решение Оболонского суда заранее определено и его осудят в Украине к пожизненному заключению.

    Действия Януковича прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Стратегия защиты Януковича была, есть, остается и, наверное, будет — это затягивание процесса. Это первое. И второй аспект – это попытка будет, я в этом практически уверен, выведения этого процесса из украинской юрисдикции на уровень Европы, я имею в виду Европейский суд по правам человека. То есть ему там будет проще и с учетом политических аспектов, которые существуют. Таким образом этот процесс можно будет растянуть не то, что на годы, я боюсь, что на десятилетия", — отметил эксперт.

    Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против беглого экс-президента Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые завели в отношении бывшего главы государства, который сейчас находится в России. Только по делу о госизмене прокуратура намерена потребовать для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Ожидается, что 6 июля заседание по этому делу возобновится после перерыва.

    Смотрите также: Украина уже должна возместить Януковичу более 6 млн грн — эксперт

    Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акции протеста в Гамбурге
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    Первая встреча Путина и Трампа
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Акция "Стоп Бандера" в Варшаве. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор