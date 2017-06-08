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    Аналитика и комментарии

    Как легко пострадать за убеждения. Соцсети о деле Руслана Коцабы

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    Дело против журналиста Коцабы (14)

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    Дело скандального журналиста Руслана Коцабы, призывавшего украинцев не участвовать в мобилизации, вернули в суд. Само же заседание суда сопровождалось потасовками. Как отреагировали на эти события простые украинцы и что они пишут о таком в соцсетях?
    Руслан Коцаба
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Высший специализированный суд Украины (ВССУ) отменил ранее вынесенный оправдательный приговор журналисту Руслану Коцабе, обвинявшемуся в госизмене. В июле прошлого года Апелляционный суд Ивано-Франковской области полностью оправдал журналиста Руслана Коцабу, призывавшего украинцев не идти войну и не участвовать в мобилизации. Дальше Коцабу ждет судебный процесс по старым уголовным делам. 

    Помимо этого в среду, 7 июня, десятки людей, противники и сторонники журналиста Русланы Коцабы, собрались около здания Высшего суда в Киеве, где слушалось дело журналиста. Они устроили перепалку и потасовку. И возобновление дела против Коцабы и сами потасовки наделали немало шуму в соцсетях: "Я поддерживаю Руслана Коцабу, т.к. нельзя бросать человека в тюрьму из-за его убеждений…". "Исходя из его прошлого, то что поддержал майдан, дождался 4-й волны мобилизации… и только тогда начал ратовать против войны за мир. Прозрение? Как —то не сильно я ему верю. Может оно наступило как раз тогда когда повестка пришла ему самому?" — задают в сетях и такие вопросы.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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