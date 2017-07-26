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    Политика

    Суд обязал СБУ расследовать "госизмену Порошенко" - Кузьмин

    (обновлено: )770110
    Ранее экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака открыть уголовное производство в отношении главы государства.
    Ренат Кузьмин
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева суд обязал Службу безопасности Украины расследовать государственную измену президента Петра Порошенко, заявил бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

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    "Как видите, суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13.02.2017. <…>  Суд все же обязал СБУ расследовать факт государственной измены, совершенной президентом Петром Порошенко (ст.111 Уголовного кодекса Украины). Именно Порошенко в период с 2013 по 2017 гг. через принадлежащую ему Липецкую фабрику "Рошен" финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

    Пост Рената Кузьмина

    Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин ранее призвал главу Службы безопасности Украины Василия Грицака открыть уголовное производство о госизмене в отношении президента Петра Порошенко и топ-менеджеров принадлежащей ему компании. Он заявлял, что компания Порошенко реализует продукцию на территории Крыма и организовывает работу на фабрике в российском Липицке, в то время как президент заявляет о "войне с РФ" и необходимости внедрения санкций против Москвы.

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