Руслан Коцаба об обысках в "Вестях": в интернете начали зачистку

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Издание "Вести" сообщило, что в его офисе в торговом центре "Гулливер" в центре Киева представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно со следователями Генпрокуратуры "проводят следственные действия в отдельных офисных помещениях ТРЦ "Гулливер".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Маски-шоу в Гулливере. ТЦ окружен спецназом

"Еще когда у "Вестей" начались первые проблемы — заблокировали счета, забрали частоты по всех городах, кроме Днепра, я говорил, что власть подчищает информационное поле, и останутся только те, кто работает согласно темникам МинСтеця, или в Интернете. Но теперь выходит, что и в Интернете сейчас начали зачистку, прикрываясь тем, что борются с преступностью", — сказал журналист Руслан Коцаба в комментарии РИА Новости Украина.

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По словам журналиста, любого, кто отважится сейчас критиковать власть, его ждет та же участь, что и "Страну.ua", "Вести" или самого Коцабы.

"Я думаю, что после "Вестей" и Игоря Гужвы, которому тоже устроили показательную порку, и после меня, все журналисты должны при подготовке сюжетов, информации, даже новостей, быть готовы к тому, что если они будут критиковать власть или подавать информацию, которая является критической для власти, их ждет та же участь. И все происходящее вкладывается в эту парадигму, поскольку власть, если она не проводит экономические или политические реформы, а только стремительно наращивает центральную вертикаль, то это не авторитаризм даже, а диктатура. И если власть действует именно так, то автоматически параллельно нужно проводить репрессии против средств массовой информации. И как раз такие репрессии против СМИ на примере сегодняшнего обыска в "Вестях" мы видим", — заключил Коцаба.