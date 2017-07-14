Обыски в "Вестях" не связаны с работой журналистов - Аваков

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КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Обыски в офисах медиахолдинга "Вести" в торговом центре "Гулливер" в Киеве не связаны с работой журналистов, а касаются финансовых махинаций бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, заявил в пятницу глава МВД Арсен Аваков.

Ранее в пятницу издание "Вести" сообщило, что в его офисе в торговом центре "Гулливер" в центре Киева представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в ТРЦ "Гулливер", которые принадлежат Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести".

"Подчеркиваем, что это расследование и эта операция не касаются содержания журналистских материалов, которые они публикуют в соответствующих изданиях. Речь идет только о финансовых манипуляциях", — сказал Аваков на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".