История по кругу. Обыски в "Вестях": все подробности

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Опять добрались до "Вестей"

В пятницу утром, 14 июля, военная прокуратура и Нацполиция нагрянула с обысками в медиа-холдинг "Вести", работа редакции заблокирована, сообщил шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов.

"Военная прокуратура и Нацполиция проводят обыск… Запрещен вход и выход персонала, телефонные разговоры", — заявил Блинов.

По его словам, сайт "Вестей" работает, но обновления несколько запаздывают. Радиовещатель в настоящий момент работает в режиме студийного прямого эфира согласно расписанию.

В рамках обыска в редакции "Вестей" в "Гулливере" перекрыли все входы, в бизнес центре и ТРЦ, сообщила журналист Оксана Гришина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Маски-шоу в Гулливере. ТЦ окружен спецназом

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Тем временем, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос связал обыски в "Вестях" с делом экс-министра доходом и сборов Украины Александра Клименко.

Он уточнил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, которые принадлежат экс-министру.

"Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, которые принадлежат экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в городе Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи. Работа журналистов "Радио Вести", входящих в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон", не прекратилась", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

Медиа-холдинг "Вести Украина" связывают с беглым экс-министром доходов и сборов Клименко времен президентства Виктора Януковича. В состав холдинга входят, в частности, газета "Вести" и "Радио Вести".

facebook.com/kalnysh Обыск в офисе "Вестей"

В то же время шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов заявил в комментарии РИА Новости Украина, что "медиахолдинга Клименко не существует".

Обыски, погромы и не только…

Впрочем, журналистам уже не привыкать. Ранее в издании уже были и обыски, и даже погромы при предыдущем главреде Игоре Гужве.

В отношении Гужвы было заведено уголовное дело за неуплату налогов на сумму 18,763 миллиона гривен на должности главного редактора "Вести". Кроме этого его обвиняли в отмывании денег через медиа-холдинг.

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В 2014 и 2015 годах в редакции "Вестей" прошла серия обысков.

Так, в сентябре 2014 года Гужва заявлял, что Служба безопасности Украины проводит обыск в редакции издания; он связал происходящее с предстоящими выборами в Верховную Раду и публикацией материала о дочери главы СБУ. А перед этим серия обысков в издании прошла в мае 2014 года.

В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. Однако в газете связывали произошедшее с критикой в адрес действующей власти накануне выборов президента, на которых победил Петр Порошенко.

"После публикации о квартире дочери Наливайченко (Валентин Наливайченко является председателем Службы безопасности Украины — ред.) в Нью-Йорке, СБУ захватило редакцию газеты "Вести". Деятельность редакции полностью парализована", — писал Гужва у себя в Facebook.

Как сообщали журналисты, силовики изымали сервера, на которых находится сайт vesti.ua.

Перед этим 5 июля 2014 года неизвестные в масках разгромили редакцию "Вестей" и избили охранника. В здание кидали камни и бутылки с зажигательной смесью, в помещении распылили слезоточивый газ.

Впоследствии милиция квалифицировала нападение на редакцию газеты "Вести" как хулиганство.

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Газета "Вести" издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров ежедневно.

Главредом издания ранее являлся нынешний главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва.

В конце июня обыски прошли в здании интернет-издания "Страна.ua", в результате был задержан главный редактор издания Гужва по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу.

После этого прокуратура Киева подала жалобу на решение суда с требованием увеличить сумму залога до 123 тысячи долларов. Рассмотрение жалобы прокуратуры должно состояться какраз 14 июля.