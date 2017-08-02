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    Общество

    Скандал с житомирским блогером: у журналиста прошли обыски

    (обновлено: )20602
    Как сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины, в ходе обысков у журналиста была обнаружена компьютерная техника с доказательствами переписки якобы с "российскими кураторами".
    В Житомирской области следователи СБУ объявили о подозрении в государственной измене журналисту-блогеру
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители провели обыски по месту жительства житомирского журналиста, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

    Документы, обнаруженные у житомирского блогера
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    Служба безопасности Украины
    Документы, обнаруженные у житомирского блогера

    По утверждению ведомства, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались с РФ и временно оккупированных территорий Украины".

    Как отмечается, во время досудебного расследования были проведены лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов журналиста. "По заключению экспертов, материалы по семантико-лингвистическим наполнением содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны, между Украиной и соседними дружественными государствами", — говорится в сообщении.

    В рамках уголовного дела правоохранители провели обыски по месту жительства журналиста, они обнаружили компьютерную технику с доказательствами переписки якобы с "российскими кураторами". СБУ также утверждает, что изъяты якобы копии соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ по обусловленному гонорару и банковские карточки, на которые перечислялись деньги.

    Служба безопасности Украины
    В Житомирской области следователи СБУ объявили о подозрении в государственной измене журналисту-блогеру

    Ранее житомирские СМИ, ссылаясь на данные прокуратуры, сообщили, что житомирского блогера Василия Муравицкого подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций. Сообщалось, что блогер ранее работал журналистом в интернет-издании "Журнал Житомира", где в 2011 году получил награду в конкурсе "Журналист года" как "лучший журналист печатных и электронных СМИ".

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    Напомним, ранее Высший специализированный суд Украины (ВССУ) отменил ранее вынесенный оправдательный приговор журналисту Руслану Коцабе, обвинявшемуся в госизмене.

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