Ополченцы освободили ранее задержанную блогера - Луганская ОГА

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Замглавы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко сообщил, что ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики отпустили незаконно задержанного украинского блогера Людмилу Сурженко.

По данным Клименко, Сурженко была задержана ополченцами 13 июля во время пересечения линии разграничения в районе пункта пропуска "Станица Луганская" за невыполнение их команд. По словам чиновника, у нее с детства проблемы со слухом, она пользуется слуховым аппаратом, в котором на тот момент сели батарейки.

Скриншот сообщения Юрия Клименко

"В дальнейшем МГБ ЛНР осуществляло давление на указанную нашу гражданку, в том числе физическое (плоскогубцами поврежден палец на руке), с целью обнародования в дальнейшем видео с ее "признаниями" в работе на украинские спецслужбы", — написал Клименко в воскресенье на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что 29 июля Сурженко была освобождена, ей самостоятельно удалось пересечь пункт пропуска "Станица Луганская". По его словам, украинка находится в тяжелом психологическом состоянии, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В связи с данной информацией о Сурженко вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко написала в Facebook, что намерена требовать от координатора ОБСЕ посетить украинских пленных на подконтрольных ополченцам территориях.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.