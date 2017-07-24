Блогер прокомментировал свой конфликт из-за украинского языка

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Известный блогер Юрий Романенко заявил, что 20 июля во время передачи на телеканале ZIK покинул студию, так как не считает возможным поддерживать дискриминацию по языковому признаку, тем более в средствах массовой информации.

Об этом блогер заявил в комментарии изданию Хвыля.

"Представители ZIK зазывали меня на эфиры в течение полугода. Я не давал предварительное согласие ведущему выступать на украинском языке, но подчеркнул, что свободно говорю на обоих языках и употребляю их в зависимости от контекста и удобства в донесении мыслей к аудитории. Никаких возражений против такого подхода со стороны телеканала не последовало. Это же я повторил ведущему перед эфиром и во время него. В свою очередь, ZIK не уведомил меня, что "недобросовестные гости", нарушающие незыблемые критерии "арийской чистоты", не допускаются в студию, дабы не осквернять ее чудовищными лингвистическими оборотами. Я полагал, что настойчивость телеканала в приглашении меня на эфир связана с моими компетенциями и знаниями. Однако, если это изначально была схема направленная на продуцирование языкового противостояния в Украине, то тогда действия ведущего (точнее говоря, тех кто за ним стоит) носят целиком осмысленный и логичный характер. В этом случае они заранее конструировали конфликтую ситуацию, зная мою принципиальность", — рассказал Романенко.

hvylya.net Скриншот переписки Романенко с редактором телеканала

Он также добавил, что ведущий не возражал, чтобы другой участник арабского происхождения — Мохаммад Фараджаллах будет говорить на русском языке.

"На сегодняшний момент, я не считаю проблему русского языка и русскоязычных ключевой проблемой страны. Точно такую же точку зрения разделяет 80% жителей Украины, как показали исследования Украинского Института Будущего, которые мы проводили в прошлом году. Проблема языка появляется на самых низших местах в ранге предпочтений респондентов. В первой тройке среди проблем, важных для украинцев: коррупция, проблемы в экономике, война", — отметил Романенко.