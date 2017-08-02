О тутси, хуту, летчике Акопове и отечественных блогерах

Роман Степняк

В четверг, 27 июля украинский летчик Александр Акопов в Стамбуле посадил терпящий бедствие самолет, спас, таким образом жизни 121 пассажиров и членов экипажа. Посадку снимали на видео десятки людей в аэропорту, а пожать руку пилоту после приземления поспешили коллеги из многих авиакомпаний. Сам пилот смущенно попросил не делать из него героя, и первым делом позвонил сыну, как делает это каждый раз после приземления. Тем не менее президент Петр Порошенко наградил Акопова орденом "За мужество".

Случай, которым вправе гордиться любая нация. Так и было на первых порах. Но уже через несколько часов нашлись доброжелатели, которые нашли в биографии пилота факт, при том один-единственный, который в умах части сограждан перевернул все с ног на голову. В сетях появились комментарии, мягко говоря, унижающие профессиональные и гражданские качества Акопова. Все, что он сделал и чему рукоплескал Стамбул, вдруг померкло на фоне его аватарки в Facebook. Оказывается, пилот, обнаружив свое внешнее сходство с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, выставил его фото на своей странице.

Oleksandr Akopov / Facebook Украинский пилот Александр Акопов и министр иностранных дел России Сергей Лавров

И тут началось. Делая скидку на специфику контента, размещаемого в социальных сетях, все же некоторые посты вызывают, мягко говоря, ощущение временного пребывания в миру умалишенных. Вот лишь небольшая выдержка из сообщения некоего Сергея Нумовича, у которого одних лишь подписчиков около 70 тысяч. Наумович пишет: "На аватарке его ФБ-страницы на вас смотрит человек, в том числе благодаря которому были убиты не 127, а сотни, тысячи бойцов ВСУ и мирных жителей. В том числе благодаря которому был сбит малазийский "Боинг", произошла аннексия Крыма и части Донбасса… и если прославившийся пилот не просто ставит "лайк", а оказывается заносит себе на аватарку… то это означает, что Александр находится по другую сторону "баррикад".

Подобные, нередко куда более бесчеловечные комментарии, множатся по мере того, как приходят в себя после выходных отдохнувшие записные патриоты. И уже Акопов — не герой, который спас более сотни жизней, а спасавший во время этого полета свою собственную жизнь, ни разу не задумываясь ни про жизни коллег, ни пассажиров в салоне самолета. И все потому, что родом он из Донецка, сажал самолеты в донецком аэропорту, когда он был гордостью всей Украины и носил имя Сергея Прокофьева. А Донецк — это ведь другой мир, там не люди совсем живут, а "колорады", представители некоей другой, низшей расы.

Морали в этой истории попросту нет. Есть просто случай. Где-то, в другой части мира. Страна эта есть и сегодня и называется Руанда. Жили в этой стране люди, разговаривающие на одном языке, но в зависимости от количества коров в хозяйстве населению выдавали паспорта, в которых богатых записывали в тутси, а бедных — в хуту. Деление на хуту и тутси носило не столько этнический, сколько социальный оттенок, так как существовали возможности изменения социального статуса: хуту, который приобрел много скота или другого имущества, мог ассимилироваться с группой тутси, а к обедневшему тутси относились как к хуту. Бельгия, под управлением которой находилась Руанда, вовлекала в управление страной исключительно тутси. Это привело к тому, что постепенно в сознании хуту сложилось убеждение, что тутси — угнетатели и враги.

В 60-е годы Руанда получила независимость, власть в стране захватили хуту, которые считали себя коренными жителями, а тутси называли оккупантами. В первые годы независимости были запрещены смешанные браки, на учебу принимали преимущественно детей хуту, тутси нельзя было создавать политические партии. На страже этих ценностей стояло "Радио Руанды", известное как "Радио тысячи холмов", узурпировавшее все информационное пространство страны. Тутси унизительно называли тараканами, создавались списки лиц, которые подлежали физическому уничтожению. После катастрофы самолета с президентом Хабиариманой в апреле 1994 года на подлете к столице Руанды Кигали, в которой обвинили представителей тутси, в стране началось поголовное уничтожение этой этнической группы. Хуту считали, что тутси можно определить по чёрным дёснам и языку, ладоням, якобы отсутствующей таранной кости и плоской икроножной мышце, "надменным" речи и взгляду, прямому носу, походке и высокому росту.

"Беритесь за то оружие, которое у вас есть: у кого есть стрелы — берите стрелы, у кого есть копья — берите копья… Берите свои обычные инструменты. Мы все должны воевать с тутси. Мы должны покончить с ними, уничтожить их, стереть их с лица земли. Для них не должно найтись убежища, им никуда не скрыться", — призывало радио.

По данным международных организаций, в течение первых 100 дней резни были убиты 800 тысяч человек. В среднем в час истребляли 300 человек.

Резня прекратилась только после вмешательства международных организаций летом 1994 года. Под их эгидой был сформирован Руандийский патриотический фронт, в состав которого вошли тутси и умеренные хуту. Теперь уже из страны вынуждены были бежать тысячи хуту, причастные к геноциду. Благодаря огромным усилиям, мир в стране удалось установить. Сегодня отрицание массовых убийств считается уголовным преступлением. Тысячи участников резни осуждены. Некоторые пожизненно — из-за того, что в Руанде нет смертной казни.

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Я против ассоциаций. Любых. В мире не существует ситуаций, которые повторяются один к одному. И ценности в мире разные. У тутси — свои. У хуту — свои. У Сергея Наумовича- свои.

Ну и конечно же свои ценности у Александра Акопова. Человеческие.