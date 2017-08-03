Из Житомира. Дело Муравицкого: СБУ давно "вела" журналиста

Николай Лаврентьев — Житомир, РИА Новости Украина
"Да что вы говорите, какой из него сепаратист?" — неподдельно удивляется Людмила Васильевна, соседка задержанного по обвинению в государственной измене журналиста Василия Муравицкого. В поселке Новогуйвинское Житомирской области, где прописан молодой обозреватель, новость о его задержании СБУ стала неожиданностью.
Обычный парень
По словам соседей, Муравицкий — обычный парень. Он хоть и не выхаживал по двору в патриотичной вышиванке и флагом на перевес, плохо об Украине никогда не говорил. Правда, и в родительском доме журналист уже давно не появлялся.
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"После того, как в апреле схоронил мать, его тут не видели. Сюда иногда приезжает старший брат Валик, а сам Вася с женой живет в Житомире, где-то на Малеванке (окраина города — прим. Ред.). Говорят, у них недавно родился ребенок", — говорит соседка.
К слову, именно через несколько дней после рождения первенца к семье молодого журналиста и заявились бойцы СБУ. Силовики обвиняют Муравицкого в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций.
Страх и ненависть
В самом Житомире новость о задержании известного журналиста восприняли неоднозначно. Большинство местных жителей вообще впервые об этом слышат, многие и вовсе не знают, кто такой и чем известен Василий Муравицкий.
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Журналистское сообщество города разделилось на две части. Патриотически настроенная часть представителей масс-медиа не скрывает удовлетворения в духе "давно пора". Умеренные в своих взглядах журналисты признают — Муравицкий и в правду был активен в своей альтернативной действующему режиму позиции, но уверены, что на такую серьезную статью это явно не тянуло. Но открыто говорить о своем возмущении действиями власти и силовиков вызвались только единицы. Многие искренне боятся, как бы "ляпнув лишнего" не стать следующими, за кем придут бравые парни из СБУ.
Жертва политики
Не удивительно, что разговаривать с корреспондентом РИА Новости Украина коллеги Муравицкого соглашались только на правах анонимности.
Так, Марина, знакомая арестованного обозревателя по работе в "Журнале Житомира", считает, что ее коллегу подставили а сам он пал жертвой большой политики: "Это не первые угрозы Муравицкому со стороны власти. Правоохранительные органы проявляли к нему повышенный интерес и раньше — и в 2014-м, и в 2015-м годах. Насколько мне известно, СБУ давно знает, где живет Муравицкий и уже далеко не в первый раз приходит к нему со своими обысками. Вася прекрасно знал, что власти проявляют к нему повышенный интерес и по какой-то причине решил, что им перестали интересоваться. Тем более, что в его действиях не было ничего предосудительного и нарушающего законы Украины. Дело в том, что в Житомире, где все СМИ в той или иной степени провластны, в принципе, отсутсвует оппозиционная пресса. Поэтому Василий был слишком на виду".
Праздник на носу
По словам коллег, Муравицкий никогда "не скрывал своего отношения к политике, которую проводил Киев на Донбассе. Журналист сотрудничал с изданиями, которые действуют на неподконтрольных территориях. Политические взгляды Василия были всем известны, хотя он их особо не афишировал. Точка зрения Муравицкого была взвешенной и нерадикальной. Он не критиковал существующий строй, но негативно относился к политическим решениям, которые заводят Украину в тупик".
Коллегу Муравицкого удивляет, что журналиста "взяли" по обвинениям в действиях, которые он якобы совершал два-три года назад.
"Почему именно сейчас? Вероятно, это чье-то внутреннее служебное рвение, потому как у Василия не было каких-то последних публикаций, которые вынудили бы СБУ начать интересоваться им сильнее, чем обычно. Хотя, на носу День Независимости, кому-то ведь надо отрапортовать о том, что задержан "опасный преступник", который к тому же еще и работал на Кремль", - говорит коллега журналиста.
Впрочем, в то, что Муравицкому "светит" реальный срок знакомый журналиста сомневается.
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"Дело "засветили" после чего, скорее всего, спустят на тормоза, как это было в случае с Игорем Гужвой. Когда дело дойдет до судебного решения, придётся предъявлять статьи. Окажется, что аналитическая оценка политико-экономической ситуации в Украине не тянет на измену родине. Так ведь можно привлечь к ответственности половину интернет-блогеров", — считает Марина.
Личные счеты
Но, как выяснилось, нападки на оппозиционных журналистов в Житомире — далеко на редкость. Как рассказал РИА Новости Украина коллега и товарищ Муравицкого, журналист Сергей Форест, совсем недавно, в июне был избит еще один коллега Василия Муравицкого, журналист Руслан Мороз, на которого напали сразу после мероприятия, где он задавал неудобные вопросы власти.
"После того как Василия забрали "сбушники", я думал поднять журналистов, сделать эту тему резонансной. Но один знакомый, из приближенных к власти, сказал мне: "Знаешь, я тебе не советую в это лезть". Кроме того, я обзванивал газеты, предлагал написать статью возмущения. Но никто не откликнулся, все боятся. Не пойму, какой из этого худенького и невзрачного парня. "агент Кремля". Да за него даже некому вступиться как это было с Русланом Коцабой. Все, что делал Вася — как журналист выражал свои взгляды и несогласие с тем, что происходит в Украине. Разве выражать свою точку зрения запрещено? Муравицкому вменяют что он ездил в ДНР, но ведь это часть работы корреспондента — собирать мнения по разные стороны баррикад. Все эти надуманные обвинения — глупость. В СБУ показывают договора на сотрудничество с российскими СМИ. Но разве у нас идет война с РФ? Почему наши политики имеют там целые фабрики, и их никто не трогает?" — делится Сергей.
Форест также не исключает, что у кого-то могли быть личные счеты с Муравицким.
"Кто-то из людей бизнеса, о которых он часто писал, мог доложить куда нужно и отомстить журналисту таким образом", — отметил он.
"Получил по заслугам"
Тем не менее, хватает среди знакомых и коллег Муравицкого по журналистскому цеху, кто не сомневается, что за свою "подрывную деятельность" он должен понести наказание по всей строгости. Например, известный житомирский журналист и телеведущий Назарий Томчук убежден, что Муравицкий получил по заслугам.
"Я давно знаю Василия и мы часто с ним спорили по идеологическим вопросам. Муравицкий всегда имел пророссийскую позицию, не воспринимал украинский язык и независимость Украины, считая ее частью империи, а язык — придуманным Тарасом Шевченко. Также всегда поддерживая Советский Союз, он критиковал события Майдана.
Когда же начались события в Крыму и на Востоке Украины, он регулярно в своих постах на Facebook пропогандировал "ополченцев". Насколько мне известно, многие неоднократно обращались в СБУ в Житомире. Люди не могли понять, как человек одновременно сотрудничает с "агрессором" и спокойно гуляет по городу. Если говорить в целом, то я согласен с тем, что Василию предъявляют силовики — как говорится, все все видели и слышали", — говорит Назарий.
Журналист, в принципе, согласен, что нельзя лишать человека свободы за его взгляды, но все же уверен, что силовики доведут дело до логического завершения.
"Законом не определено понятие "сепаратист". Очень сложно привлечь человека к ответственности за его взгляды. Да ведь и не является преступлением давать комментарии российскому телевидению. Это лишь моральная позиция самого человека. Возможно, в этом деле есть и политическая подоплека", — считает журналист.