Из Житомира. Дело Муравицкого: СБУ давно "вела" журналиста

Николай Лаврентьев — Житомир, РИА Новости Украина

"Да что вы говорите, какой из него сепаратист?" — неподдельно удивляется Людмила Васильевна, соседка задержанного по обвинению в государственной измене журналиста Василия Муравицкого. В поселке Новогуйвинское Житомирской области, где прописан молодой обозреватель, новость о его задержании СБУ стала неожиданностью.

Обычный парень

По словам соседей, Муравицкий — обычный парень. Он хоть и не выхаживал по двору в патриотичной вышиванке и флагом на перевес, плохо об Украине никогда не говорил. Правда, и в родительском доме журналист уже давно не появлялся.

Читайте также: Украина, невозможность переучреждения: федерализм или сепаратизм

"После того, как в апреле схоронил мать, его тут не видели. Сюда иногда приезжает старший брат Валик, а сам Вася с женой живет в Житомире, где-то на Малеванке (окраина города — прим. Ред.). Говорят, у них недавно родился ребенок", — говорит соседка.

РИА Новости Украина Николай Лаврентьев Дом Василия Муравицкого

К слову, именно через несколько дней после рождения первенца к семье молодого журналиста и заявились бойцы СБУ. Силовики обвиняют Муравицкого в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций.

Страх и ненависть

В самом Житомире новость о задержании известного журналиста восприняли неоднозначно. Большинство местных жителей вообще впервые об этом слышат, многие и вовсе не знают, кто такой и чем известен Василий Муравицкий.

Читайте также: Василий Муравицкий: жертва свободы слова

Журналистское сообщество города разделилось на две части. Патриотически настроенная часть представителей масс-медиа не скрывает удовлетворения в духе "давно пора". Умеренные в своих взглядах журналисты признают — Муравицкий и в правду был активен в своей альтернативной действующему режиму позиции, но уверены, что на такую серьезную статью это явно не тянуло. Но открыто говорить о своем возмущении действиями власти и силовиков вызвались только единицы. Многие искренне боятся, как бы "ляпнув лишнего" не стать следующими, за кем придут бравые парни из СБУ.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Управление СБУ в Житомирской области

Жертва политики

Не удивительно, что разговаривать с корреспондентом РИА Новости Украина коллеги Муравицкого соглашались только на правах анонимности.

Так, Марина, знакомая арестованного обозревателя по работе в "Журнале Житомира", считает, что ее коллегу подставили а сам он пал жертвой большой политики: "Это не первые угрозы Муравицкому со стороны власти. Правоохранительные органы проявляли к нему повышенный интерес и раньше — и в 2014-м, и в 2015-м годах. Насколько мне известно, СБУ давно знает, где живет Муравицкий и уже далеко не в первый раз приходит к нему со своими обысками. Вася прекрасно знал, что власти проявляют к нему повышенный интерес и по какой-то причине решил, что им перестали интересоваться. Тем более, что в его действиях не было ничего предосудительного и нарушающего законы Украины. Дело в том, что в Житомире, где все СМИ в той или иной степени провластны, в принципе, отсутсвует оппозиционная пресса. Поэтому Василий был слишком на виду".

Праздник на носу

По словам коллег, Муравицкий никогда "не скрывал своего отношения к политике, которую проводил Киев на Донбассе. Журналист сотрудничал с изданиями, которые действуют на неподконтрольных территориях. Политические взгляды Василия были всем известны, хотя он их особо не афишировал. Точка зрения Муравицкого была взвешенной и нерадикальной. Он не критиковал существующий строй, но негативно относился к политическим решениям, которые заводят Украину в тупик".

Коллегу Муравицкого удивляет, что журналиста "взяли" по обвинениям в действиях, которые он якобы совершал два-три года назад.

"Почему именно сейчас? Вероятно, это чье-то внутреннее служебное рвение, потому как у Василия не было каких-то последних публикаций, которые вынудили бы СБУ начать интересоваться им сильнее, чем обычно. Хотя, на носу День Независимости, кому-то ведь надо отрапортовать о том, что задержан "опасный преступник", который к тому же еще и работал на Кремль", - говорит коллега журналиста.

Впрочем, в то, что Муравицкому "светит" реальный срок знакомый журналиста сомневается.

Читайте также: Украина сегодня: несвобода слова в рамках тотальной цензуры

"Дело "засветили" после чего, скорее всего, спустят на тормоза, как это было в случае с Игорем Гужвой. Когда дело дойдет до судебного решения, придётся предъявлять статьи. Окажется, что аналитическая оценка политико-экономической ситуации в Украине не тянет на измену родине. Так ведь можно привлечь к ответственности половину интернет-блогеров", — считает Марина.

Личные счеты

Но, как выяснилось, нападки на оппозиционных журналистов в Житомире — далеко на редкость. Как рассказал РИА Новости Украина коллега и товарищ Муравицкого, журналист Сергей Форест, совсем недавно, в июне был избит еще один коллега Василия Муравицкого, журналист Руслан Мороз, на которого напали сразу после мероприятия, где он задавал неудобные вопросы власти.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Сергей Форос

"После того как Василия забрали "сбушники", я думал поднять журналистов, сделать эту тему резонансной. Но один знакомый, из приближенных к власти, сказал мне: "Знаешь, я тебе не советую в это лезть". Кроме того, я обзванивал газеты, предлагал написать статью возмущения. Но никто не откликнулся, все боятся. Не пойму, какой из этого худенького и невзрачного парня. "агент Кремля". Да за него даже некому вступиться как это было с Русланом Коцабой. Все, что делал Вася — как журналист выражал свои взгляды и несогласие с тем, что происходит в Украине. Разве выражать свою точку зрения запрещено? Муравицкому вменяют что он ездил в ДНР, но ведь это часть работы корреспондента — собирать мнения по разные стороны баррикад. Все эти надуманные обвинения — глупость. В СБУ показывают договора на сотрудничество с российскими СМИ. Но разве у нас идет война с РФ? Почему наши политики имеют там целые фабрики, и их никто не трогает?" — делится Сергей.

Форест также не исключает, что у кого-то могли быть личные счеты с Муравицким.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Сергей Форос

"Кто-то из людей бизнеса, о которых он часто писал, мог доложить куда нужно и отомстить журналисту таким образом", — отметил он.

"Получил по заслугам"

Тем не менее, хватает среди знакомых и коллег Муравицкого по журналистскому цеху, кто не сомневается, что за свою "подрывную деятельность" он должен понести наказание по всей строгости. Например, известный житомирский журналист и телеведущий Назарий Томчук убежден, что Муравицкий получил по заслугам.

"Я давно знаю Василия и мы часто с ним спорили по идеологическим вопросам. Муравицкий всегда имел пророссийскую позицию, не воспринимал украинский язык и независимость Украины, считая ее частью империи, а язык — придуманным Тарасом Шевченко. Также всегда поддерживая Советский Союз, он критиковал события Майдана.

Когда же начались события в Крыму и на Востоке Украины, он регулярно в своих постах на Facebook пропогандировал "ополченцев". Насколько мне известно, многие неоднократно обращались в СБУ в Житомире. Люди не могли понять, как человек одновременно сотрудничает с "агрессором" и спокойно гуляет по городу. Если говорить в целом, то я согласен с тем, что Василию предъявляют силовики — как говорится, все все видели и слышали", — говорит Назарий.

Журналист, в принципе, согласен, что нельзя лишать человека свободы за его взгляды, но все же уверен, что силовики доведут дело до логического завершения.

"Законом не определено понятие "сепаратист". Очень сложно привлечь человека к ответственности за его взгляды. Да ведь и не является преступлением давать комментарии российскому телевидению. Это лишь моральная позиция самого человека. Возможно, в этом деле есть и политическая подоплека", — считает журналист.