Василий Муравицкий: жертва свободы слова

Инесса Другова, РИА Новости Украина

1 августа в Житомире задержан украинский журналист Василий Муравицкий, бывший редактор всеукраинской газеты "Новая волна".

Муравицкий был обвинен СБУ в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

"Установлено, что 32-летний житель Житомира в течение 2014-2016 годов оказывал представителям иностранного государства помощь в проведении подрывной деятельности против Украины путем создания и распространения через Интернет публикаций, содержащих элементы психологического манипулирования общественным сознанием, а также направленные на разжигание национальной вражды. Кроме этого, злоумышленник распространял в сети Интернет информацию по сбору средств и другого материального обеспечения преступной деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", — говорится в заявлении прокуратуры.

Постановлением Королевского районного суда Житомира предоставлено разрешение на задержание подозреваемого.

"В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы провели санкционированные обыски по месту жительства блогера. Во время них правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами переписки с российскими кураторами и подготовки антиукраинских материалов. У злоумышленника также изъяты копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ за обусловленный гонорар и банковские карточки, на которые перечислялись деньги", — сообщили в СБУ.

Наказан за профпригодность

Служба безопасности Украины пытается представить Муравицкого в качестве агента иностранного влияния, "изменника родины" и "пособника террористов", а также обвиняет в "разжигании национальной розни".

Редактору и публицисту предъявлены обвинения чисто политического характера. Фактически, ему вменяется в вину его профессиональная деятельность – острые статьи с критикой политики украинской власти. Они постоянно выходили на страницах различных украинских и международных изданий, получив широкое общественное признание. В частности, Василий Муравицкий получил награду от городской власти Житомира за первое место в конкурсе "Журналист года" (номинация "Лучший журналист печатных и электронных СМИ").

Facebook Василия Муравицкого Василий Муравицкий

"Знаем этого журналиста лично, человек умный и с аналитическим складом ума. Ну разве он виноват, что по событиям в Украине очень плохая картина вырисовывается? Он ведь профессионально своей работой занимается, а вот те, кто ответственный за ситуацию в Украине, те не волнуются по этому поводу, главное чтобы репрессии продолжались!" — говорится в сообщении "Центра свободы слова".

Как утверждают издания, которые также публиковали материалы

Муравицкого, в его статьях не содержится никаких противозаконных призывов

"Василий Муравицкий всегда выступал в своих публикациях в качестве искреннего патриота Украины, который боролся против братоубийственной гражданской войны, выступал за мир и внутреннее согласие в стране, протестовал против раскалывающей ее националистической пропаганды, являлся последовательным сторонником дружбы между Украиной и соседними странами", — пишет Украина.Ру.

Журналисты уверены, что арест Муравицкого, наряду с другими фактами преследований работников СМИ – это очередное наглядное свидетельство политических репрессий против независимых журналистов в Украине.

В свою очередь политолог Павел Карназыцкий в комментарии "Главновости" заявил, что позиция Муравицкого — это позиция эксперта, подкрепленная фактами.

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"Ничего антиукариинского критика действующей власти не содержит. Блоги Муравицко жетко оппозиционны, но это взвешенная позиция эксперта подкрепленная фактами. Преступлением в Украине с каких то пор наверное уже считается писать и говорить так как есть на самом, вместо ретрансляции глупых тезисов правящей элиты", — подчеркнул политолог.

Смешные обвинения

Правозащитник Максим Сытенков в своем блоге задает вопрос представителям СБУ "вы реально считаете, что договор между украинским физическим лицом и юридическим лицом государства, с которым Украина не воюет официально, действительно тянет на измену?".

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"Как профессиональный, в отличии от ваших руководителей, юрист и правозащитник обещаю вам, что все подобные уголовные дела и приговоры, как только попадут в ЕСПЧ будут отменены, а Украина из государственного бюджета будет покрывать материальный и моральный ущерб, нанесенный действиями таких умников, как те что на фото в масках”, — написал Сытенков.

Надежда — на солидарность

Известный украинский адвокат Татьяна Монтян уже назвала Василия Муравицкого "новым Коцабой". По ее мнению репрессии против журналистов возможны во многом из-за того, что подавляющее большинство СМИ в Украине сегодня замалчивают уничтожение свободы слова.

"Надеюсь, в этот раз наши журнашлюхи продемонстрируют хоть какую-то солидарность, а издания, для которых писал этот чувак, не предадут его так, как предали Коцабу..." — написала Монтян на своей странице в Facebook.