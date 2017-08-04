В Союзе журналистов раскритиковали обвинения против Муравицкого

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КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Обвинения, выдвинутые журналисту и блогеру Василию Муравицкому за его публикации, можно применить в отношении любого журналиста, отыскав в материалах "манипулятивный характер", считает секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев.

"Вообще-то, сам тезис о "манипулятивном характере материалов" чрезвычайно опасен. Так можно в любом материале" изобрести "манипулятивность" и обвинить кого-либо "непокорного", — написал секретарь в Facebook.

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"Не исключаю, что следствие имеет основания для обоснованного подозрения. Даже более того, я мечтаю, чтобы наши правоохранители были чрезвычайно профессиональны и проявляли образцы защиты идеалов демократии. Но сейчас мы не имеем законного решения суда относительно совершения журналистом преступления, а потому априори стоим и на его персональной защите, и, одновременно и вместе с тем, на защите демократии. Относительно текстов публикаций Василия не скажу ничего. Я просто их не видел", — добавил Макеев.

РИА Новости Украина Жертвы свободы слова. Инфографика

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг он был арестован на два месяца.