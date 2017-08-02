Подозрение в госизмене. Задержанному блогеру грозит до 15 лет тюрьмы

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Житомирскому журналисту, который задержан по подозрению в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Житомире журналиста по подозрению в госизмене. По данным СМИ, речь идет о Василии Муравицком, ранее он работал в интернет-издании "Журнал Житомира". Как утверждают в СБУ, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Задержанному вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями "государственная измена", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и "создание террористической группы или террористической организации".

"За совершение особо тяжких преступлений лицу грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", — говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте также: Руслан Коцаба об обысках в "Вестях": в интернете начали зачистку