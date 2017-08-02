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    Общество

    Подозрение в госизмене. Задержанному блогеру грозит до 15 лет тюрьмы

    (обновлено: )68205
    Как сообщили в Житомирской областной прокуратуре, задержанному лицу грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
    В Житомирской области следователи СБУ объявили о подозрении в государственной измене журналисту-блогеру
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Житомирскому журналисту, который задержан по подозрению в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

    Руслан Коцаба. Архивное фото
    УНИАН
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    Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Житомире журналиста по подозрению в госизмене. По данным СМИ, речь идет о Василии Муравицком, ранее он работал в интернет-издании "Журнал Житомира". Как утверждают в СБУ, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

    Задержанному вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями "государственная измена", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и "создание террористической группы или террористической организации".

    "За совершение особо тяжких преступлений лицу грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", — говорится в сообщении прокуратуры.

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