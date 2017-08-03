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    Арест Муравицкого. Лингвистическая экспертиза - это очень важно - Либерман

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    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого (196)

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    Служба безопасности Украины подозревает журналиста и блогера из Житомира Василия Муравицкого в государственной измене и еще по ряду статей, связанных с госбезопасностью. Но его вину еще необходимо доказать, и сделать это должны независимые эксперты, считает адвокат Иван Либерман.
    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Иван Либерман/Youtube

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    В четверг стало известно, что суд арестовал на два месяца журналиста Василия Муравицкого, подозреваемого в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании национальной розни, содействии террористическим организациям.

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    Служба безопасности Украины
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    По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

    "Для того чтобы обвинения в отношении журналиста были обоснованы, нужно провести массу экспертиз. Лингвистическая, психологическая, психиатрическая экспертиза и не только подозреваемого, но и текста. А возможно, и историческая. Нужно понять, был или нет у него умысел на совершение преступления. СБУ надо доказать, что у него был умысел совершить эти преступления. И надо точно выяснить, писал ли он в виде предположений или утверждений. Это важно. Потому что, если он писал под знаком вопроса или же в виде предположений, то за это нельзя привлечь", — отмечает Иван Либерман.

    Как считает адвокат, сегодня в Украине с такими делами возникают определенные проблемы. Если экспертизы будут заказывать правоохранители, есть опасение, что эксперты пойдут навстречу силовикам. 

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    "Я считаю, что в подобных делах экспертизы надо заказывать за границей у лингвистов с международным именем, у которых с Украиной есть договор о сотрудничестве. Я бы, как адвокат по уголовным делам, на этом настаивал. СБУ сейчас даст проводить лингвистическую экспертизу какому-то киевскому или львовскому институту лингвистики. А когда в институт приходит такое письмо на фирменном бланке ГПУ или СБУ, они стараются помочь силовикам. Если заказать у независимого от украинской власти и правоохранительных органов специалиста, уверен, что это будет самое точное заключение", — подчеркивает Иван Либерман.

    Иван Либерман, facebook
    Адвокат Иван Либерман

    Сегодня же подозрения в преступлениях против основ национальной безопасности в отношении блогеров, выражающих свои мысли в соцсетях, больше похожи на давление на все общественное мнение и масс-медиа. 

    "Подобные дела в отношении журналистов и блогеров могут нести как заказной характер, но и рассматриваться как давление на средства массовой информации. Потому что начинается издалека, с блогеров, а следующими могут стать журналисты, нотариусы, адвокаты, кто угодно. Не исключено, что будут закрываться целые редакции, холдинги. И это все может кончиться тем, что останутся только провластные и восхваляющие власть средства массовой информации. Ведь любое написанное, сказанное  слово можно трактовать по разному, на разный манер", — объясняет Либерман.

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