Арест Муравицкого. Лингвистическая экспертиза - это очень важно - Либерман

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В четверг стало известно, что суд арестовал на два месяца журналиста Василия Муравицкого, подозреваемого в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины, разжигании национальной розни, содействии террористическим организациям.

По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Для того чтобы обвинения в отношении журналиста были обоснованы, нужно провести массу экспертиз. Лингвистическая, психологическая, психиатрическая экспертиза и не только подозреваемого, но и текста. А возможно, и историческая. Нужно понять, был или нет у него умысел на совершение преступления. СБУ надо доказать, что у него был умысел совершить эти преступления. И надо точно выяснить, писал ли он в виде предположений или утверждений. Это важно. Потому что, если он писал под знаком вопроса или же в виде предположений, то за это нельзя привлечь", — отмечает Иван Либерман.

Как считает адвокат, сегодня в Украине с такими делами возникают определенные проблемы. Если экспертизы будут заказывать правоохранители, есть опасение, что эксперты пойдут навстречу силовикам.

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"Я считаю, что в подобных делах экспертизы надо заказывать за границей у лингвистов с международным именем, у которых с Украиной есть договор о сотрудничестве. Я бы, как адвокат по уголовным делам, на этом настаивал. СБУ сейчас даст проводить лингвистическую экспертизу какому-то киевскому или львовскому институту лингвистики. А когда в институт приходит такое письмо на фирменном бланке ГПУ или СБУ, они стараются помочь силовикам. Если заказать у независимого от украинской власти и правоохранительных органов специалиста, уверен, что это будет самое точное заключение", — подчеркивает Иван Либерман.

Иван Либерман, facebook Адвокат Иван Либерман

Сегодня же подозрения в преступлениях против основ национальной безопасности в отношении блогеров, выражающих свои мысли в соцсетях, больше похожи на давление на все общественное мнение и масс-медиа.

"Подобные дела в отношении журналистов и блогеров могут нести как заказной характер, но и рассматриваться как давление на средства массовой информации. Потому что начинается издалека, с блогеров, а следующими могут стать журналисты, нотариусы, адвокаты, кто угодно. Не исключено, что будут закрываться целые редакции, холдинги. И это все может кончиться тем, что останутся только провластные и восхваляющие власть средства массовой информации. Ведь любое написанное, сказанное слово можно трактовать по разному, на разный манер", — объясняет Либерман.