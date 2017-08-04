"Измена" журналиста Муравицкого

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Сергей Форест

В начале публикации хочу напомнить читателям статью 34 Конституции Украины: "Каждому гражданину гарантируется право на свободное выражение своих взглядов и убеждений". Похоже, нынешние власти в Украине забыли об этом.

На днях СБУ в Житомирской области провела обыск у местного журналиста, блогера Василия Муравицкого, сообщив ему о подозрении в совершений преступлений по статьям 110, 161, 258 и 111 УК Украины. Самая тяжкое из этих обвинений — в государственной измене. Я не являюсь адвокатом своего коллеги Василия Муравицкого, но пару слов хотелось бы сказать.

В чем обвиняют Муравицкого? Якобы, Василий действовал по указке российских кураторов и распространял антиукраинские материалы на шести интернет сайтах, за это получал финансовое вознаграждение в 2014 году. В подтверждение были предъявлены стандартные договора с российскими СМИ. Деньги перечислялись на банковские карточки.

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Также СБУ сообщает: в рамках следствия были проведены судебно-психологические экспертизы. Эти экспертизы доказали манипулятивное воздействие материалов Муравицкого на читателя. Василий Муравицкий - прямо второй Аллан Чумак! Кто помнит, экстрасенс, который манипулировал руками и "заряжал" в 80-е во время телевизионных сеансов различные субстанции, не произнеся при этом ни слова. По-другому я не могу оценить обвинения СБУ журналисту про "воздействие" и "манипуляции".

Теперь про предъявления СБУ Муравицкому в качестве доказательства “госизмены” стандартных договоров с российскими СМИ. Полная чушь! Думаю, в суде адвокат это докажет без труда. Насколько мне известно, с Россией Украина не прерывала торговых и партнерских отношений. Война не объявлена. Российские банки под разными вывесками работают на территории Украины, российские товары свободно продаются в Украине, миллионы украинских "заробітчан" работают в России, укрепляя ее экономику. Значит, все эти люди, вступая в финансовые отношения с россиянами, попадают под прицел СБУ и могут быть арестованы, так что ли? А украинские политики и политологи, ежегодно посещающие то или иное мероприятие в России? Кто они?

Задержание Василия Муравицкого расцениваю как очередное наступление на Свободу Слова в Украине, на запрет публикаций своего мнения, высказываний своих взглядов, которые кардинально отличаются от мнения действующей власти. И за это нынешний режим преследует, используя карательную машину СБУ.

Лично знаком с Василием Муравицким — в прошлом году он приходил на митинг в защиту Свободы Слова (именно так пишу два эти слова) к Житомирскому горотделу полиции. Тогда меня по доносу пытались обвинить в нарушение закона о декоммунизации. На акцию протеста пришло несколько сот людей: это и коллеги-журналисты, и общественные деятели, был и Василий. Благодаря общественности, комитету по свободе слова Верховной Рады и нардепу Павленко меня удалось отстоять.

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Сегодня считаю, что весь этот ажиотаж вокруг "дела Муравицкого" и травля журналиста — типичная "охота на ведьм".

Может, поступила своеобразная разнарядка из Киева — зачистить оппозиционных журналистов и запугать оппозиционные СМИ на периферии? Если так, то значит приближаются внеочередные выборы. А может просто "закручивают гайки"? Мол, смотрите "журналюги", "ляпните что-то против власти — в порошок сотрем"? И тогда через шаг – диктатура?

Среди житомирских журналистов, с которыми я говорил, мнения разделились. Но много и тех, кто возмущен арестом Василия Муравицкого — главред газеты "Сільске життя" Ивановский, журналист "20хв" Руслан Мороз, Андрей Гожий из газеты "Патриот".

И об управлении СБУ в Житомирской области. По всей видимости, его новый начальник, полковник Виктор Панасюк, не разобрался в ситуации и не там ищет "предателей Родины". Коррупционеров и изменников (тех, кто изменяет принципам служения государству и стране) на Житомирщине достаточно: нелегальный янтарь, который не прекращают добывать, разворовывание земли, систематическое воровство из государственного бюджета. Вот бы чем заняться спецслужбе…

И в заключение обращаюсь ко всем, кому дорога Свобода Слова, хорошо известными словами немецкого пастора Мартина Нимеллера, который был узником лагеря Дахау с 41-го по 45-й год:

"Когда они пришли за социалистами, я молчал — я не был социалистом.

Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями, я молчал — я не был евреем.

Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Сергей Форест

Сергей Форест — филолог по образованию, житомирский журналист, фрилансер, блогер.

Член НСЖУ с 2008 года, член правления журналистов житомирской области 2012-2017 год. Активно сотрудничает с житомирскими новостными сайтами "Журнал Житомира", "Рупор Житомира", "Репортер Житомира", "Сільске життя", "Житомир онлайн", а также с печатными изданиями "20 хв", "Суббота".

Провел серию интервью с оппозиционными политиками П.Симонеко, В.Волга, Ю.Бойко, Ю.Павленко, С. Рыжук, с духовными лидерами Блаженнейшим Онуфрием, Митрополитом Никодимом, с дипломатами. Автор многочисленных аналитических публикаций и журналистских расследований.