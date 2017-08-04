наверх
04.08.201716:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    "Измена" журналиста Муравицкого

    Тема:

    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого (203)

    (обновлено: )15620
    Среди житомирских журналистов, с которыми я говорил, мнения разделились. Но много и тех, кто возмущен арестом Василия Муравицкого - главред газеты "Сільске життя" Ивановский, журналист "20хв" Руслан Мороз, Андрей Гожий из газеты "Патриот".
    Василий Муравицкий
    facebook.com/ Василий Муравицкий

    Сергей Форест

    В начале публикации хочу напомнить читателям статью 34  Конституции Украины: "Каждому гражданину  гарантируется право на свободное выражение своих взглядов и убеждений". Похоже, нынешние власти в Украине  забыли об этом.

    На днях СБУ в Житомирской области провела обыск у местного журналиста, блогера Василия Муравицкого, сообщив ему о подозрении в совершений преступлений по статьям 110, 161, 258 и 111 УК Украины. Самая тяжкое из этих обвинений — в государственной  измене. Я не являюсь адвокатом своего коллеги Василия Муравицкого, но пару слов хотелось бы сказать. 

    В чем обвиняют Муравицкого? Якобы, Василий действовал по указке российских кураторов и распространял антиукраинские материалы на шести интернет сайтах, за это получал финансовое вознаграждение в 2014 году. В подтверждение были  предъявлены стандартные договора с российскими СМИ. Деньги перечислялись на банковские карточки.

    Читайте также: Из Житомира. Дело Муравицкого: СБУ давно "вела" журналиста

    Также СБУ сообщает: в рамках следствия были проведены судебно-психологические  экспертизы. Эти экспертизы доказали  манипулятивное воздействие материалов Муравицкого на читателя. Василий Муравицкий  - прямо второй Аллан Чумак! Кто помнит,  экстрасенс, который манипулировал руками и "заряжал" в 80-е во время телевизионных сеансов  различные субстанции, не произнеся при этом ни слова. По-другому я не могу оценить обвинения СБУ журналисту про  "воздействие" и "манипуляции".

    Житомирский адвокат Андрей Гожий
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Дело Муравицкого. Журналиста могут сгноить в тюрьме - адвокат

    Теперь про  предъявления  СБУ  Муравицкому в качестве доказательства “госизмены” стандартных договоров с российскими СМИ. Полная чушь! Думаю, в суде адвокат это докажет без труда. Насколько мне известно, с Россией Украина не прерывала торговых  и партнерских отношений. Война не объявлена. Российские банки под разными вывесками работают на территории Украины, российские товары свободно продаются в Украине, миллионы  украинских "заробітчан" работают в России, укрепляя ее экономику.   Значит,  все эти люди, вступая в финансовые отношения с россиянами, попадают под прицел СБУ и могут быть арестованы, так что ли? А украинские политики и политологи, ежегодно посещающие то или иное мероприятие в России? Кто они?

    Задержание Василия Муравицкого расцениваю как очередное наступление на Свободу Слова в Украине, на запрет публикаций своего мнения, высказываний своих взглядов, которые кардинально отличаются от мнения действующей власти. И  за это  нынешний режим преследует, используя карательную машину СБУ.

    Лично знаком с Василием Муравицким — в  прошлом году он приходил на митинг в защиту Свободы Слова (именно так пишу два эти слова) к Житомирскому горотделу  полиции. Тогда меня по доносу пытались обвинить в нарушение закона о декоммунизации. На акцию протеста пришло несколько сот людей: это и коллеги-журналисты, и общественные деятели, был и Василий. Благодаря общественности, комитету по свободе слова  Верховной Рады  и нардепу Павленко меня удалось отстоять.

    Читайте также: Соцсети: за что арестовали журналиста Муравицкого?

    Сегодня считаю, что весь этот ажиотаж вокруг "дела Муравицкого" и травля журналиста — типичная  "охота на ведьм". 

    Может, поступила своеобразная разнарядка из Киева — зачистить оппозиционных журналистов и запугать оппозиционные СМИ на периферии? Если так, то значит приближаются внеочередные выборы. А может просто "закручивают гайки"? Мол, смотрите "журналюги", "ляпните что-то против власти — в порошок сотрем"? И тогда через шаг – диктатура? 

    Среди  житомирских  журналистов, с которыми я говорил, мнения разделились. Но много и тех, кто возмущен  арестом Василия Муравицкого — главред газеты "Сільске  життя"  Ивановский, журналист "20хв" Руслан Мороз, Андрей  Гожий из газеты "Патриот".

    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Василий Муравицкий/Facebook
    CPJ выясняет ситуацию с арестованным журналистом Муравицким

    И об управлении СБУ в Житомирской области. По всей видимости, его новый начальник, полковник Виктор Панасюк, не разобрался в ситуации и не там ищет "предателей  Родины". Коррупционеров  и изменников (тех, кто изменяет принципам служения государству и стране) на Житомирщине  достаточно: нелегальный янтарь, который не прекращают добывать, разворовывание земли, систематическое воровство из государственного бюджета. Вот бы чем заняться спецслужбе…

    И в заключение обращаюсь ко всем, кому дорога Свобода Слова, хорошо известными словами  немецкого пастора Мартина Нимеллера, который был узником лагеря Дахау с 41-го по 45-й год:

    "Когда они пришли за социалистами, я молчал — я не был социалистом.

    Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.

    Когда они пришли за евреями, я молчал — я не был евреем.

    Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня".

    Сергей Форест — филолог по образованию, житомирский журналист, фрилансер, блогер.

    Член НСЖУ с 2008 года, член правления журналистов житомирской области 2012-2017 год. Активно сотрудничает с житомирскими  новостными сайтами "Журнал Житомира", "Рупор Житомира", "Репортер Житомира", "Сільске життя", "Житомир онлайн", а также с печатными изданиями "20 хв", "Суббота".

    Провел серию интервью с оппозиционными политиками П.Симонеко, В.Волга, Ю.Бойко, Ю.Павленко, С. Рыжук, с духовными лидерами Блаженнейшим Онуфрием, Митрополитом Никодимом, с дипломатами. Автор  многочисленных аналитических публикаций и журналистских расследований.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Луцке избили темнокожих студентов
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Ночной клуб "Пляжник" после пожара
    Украина: жара наступает