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    Киев

    Протест на Харьковском шоссе: прибыли Нацгвардия и спецподразделение полиции

    (обновлено: )96371
    По словам командира роты спецподразделения Нацполиции Михаила Панасенко, протестующие граждане должны идти к Администрации президента Украины или к зданию мэрии, а не "перекрывать дорогу и нарушать права других граждан"
    Протест на Харьковском шоссе: прибыли Нацгвардия и спецподразделение полиции
    "Громадське ТБ"

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. На Харьковское шоссе в Киеве, где местные жители перекрыли движение транспорта и требуют восстановить водо- и электроснабжение, прибыли бойцы Нацгвардии и спецподразделение полиции, сообщает "Громадське ТБ".

    "Громадське ТБ"
    Протест на Харьковском шоссе: прибыли Нацгвардия и спецподразделение полиции

    "Мы пришли охранять порядок в случае провокаций. Они должны идти на Банковую или КГГА, а не перекрывать дорогу и нарушать права других граждан", — заявил командир роты спецподразделения Нацполиции Михаил Панасенко.

    Смотрите также: "Верните свет и воду!". В Киеве перекрыли Харьковское шоссе

    Напомним, в Киеве второй день перекрыто Харьковское шоссе. Накануне вечером, 2 августа, несколько сотен граждан перекрыли движение в районе MegaCity (близ Института химии), требуя возобновить подачу в их дома горячей воды и электричества. По словам граждан, водо- и электроснабжение отключено уже несколько суток.  

    Смотрите также: Ночной протест на Дарнице. Люди перекрыли дорогу и вызвали Кличко

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