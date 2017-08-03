КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. На Харьковское шоссе в Киеве, где местные жители перекрыли движение транспорта и требуют восстановить водо- и электроснабжение, прибыли бойцы Нацгвардии и спецподразделение полиции, сообщает "Громадське ТБ".

"Громадське ТБ" Протест на Харьковском шоссе: прибыли Нацгвардия и спецподразделение полиции

"Мы пришли охранять порядок в случае провокаций. Они должны идти на Банковую или КГГА, а не перекрывать дорогу и нарушать права других граждан", — заявил командир роты спецподразделения Нацполиции Михаил Панасенко.

Мітинг на Харківському шосе: охороняти порядок прибули нацгвардійці та спецпідрозділ поліції pic.twitter.com/tngCGdkZSf — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 августа 2017 г.

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Напомним, в Киеве второй день перекрыто Харьковское шоссе. Накануне вечером, 2 августа, несколько сотен граждан перекрыли движение в районе MegaCity (близ Института химии), требуя возобновить подачу в их дома горячей воды и электричества. По словам граждан, водо- и электроснабжение отключено уже несколько суток.

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