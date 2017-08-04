Нападение на темнокожих студентов. Полиция сообщила подробности

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Темнокожие студенты, которых избила группа молодых людей в Луцке, являются гражданами Алжира и Намибии, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Вчера, 3 июля, в парке отдыха имени Леси Украинки в областном центре Волыни неизвестные нанесли телесные повреждения трем иностранцам. Инцидент произошел около 22 часов. Во время конфликта неизвестные избили трех иностранцев, граждан Алжира и Намибии, студентов одного из луцких вузов", — говорится в сообщении.

Пострадавшие, как подтвердили в полиции, от госпитализации отказались.

На данный момент решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ст.296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве.

Ведутся розыски причастных к нападению.

Напомним, по данным СМИ, около 40 человек жестоко избили темнокожих студентов, которые пытались убежать от нападавших. СМИ также сообщали, что одного из избитых забрали в больницу.

Как сообщалось ранее, 23 апреля в Мариуполе разгорелся межнациональный скандал: люди в камуфляже и с дубинками прогнали темнокожих студентов с футбольного поля.

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