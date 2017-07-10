Массовая драка фанов и охраны во время матча Кубка Украины

Болельщики "Днепра" устроили массовые разборки с представителями правопорядка после поединка предварительного раунда Кубка Украины, в котором их команда уступила любительской "Демне" со счетом 2:1.

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Матч проходил в Демне, селе в Николаевском районе Львовской области.

Для выявления победителя командам пришлось отыграть 120 минут, а негативный для днепровских болельщиков результат привел к агрессии фанов "сине-бело-голубых".