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    Массовая драка фанов и охраны во время матча Кубка Украины

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    Болельщики "Днепра" устроили массовые разборки с представителями правопорядка после поединка предварительного раунда Кубка Украины, в котором их команда уступила любительской "Демне" со счетом 2:1.
    Канал Футбольный портал UA-Футбол на

    Болельщики "Днепра" устроили массовые разборки с представителями правопорядка после поединка предварительного раунда Кубка Украины, в котором их команда уступила любительской "Демне" со счетом 2:1.

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    Матч проходил в Демне, селе в Николаевском районе Львовской области.

    Для выявления победителя командам пришлось отыграть 120 минут, а негативный для днепровских болельщиков результат привел к агрессии фанов "сине-бело-голубых".

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