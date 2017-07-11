На территорию консульства Польши в Луцке пытались бросить горящую петарду

КИЕВ, 11 июл – РИА Новости Украина. Неизвестные пытались бросить горящую петарду на территорию генерального консульства Польши в Луцке, сообщает бюро пресс-секретаря МИД Польши.

"В понедельник возле ограды генерального консульства Польши в Луцке неизвестные подожгли петарду. Не причинено никакого вреда. Украинские службы проводят следствие", — говорится в сообщении.

"Это была, скорее всего, петарда, которая не долетела на территорию консульства и оставила только обожженные следы на ограде. Получилось больше звука, чем вреда", — уточнили в МИД.

В ночь на 31 марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке из гранатомета, жертв и пострадавших нет. В Украине по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "теракт".