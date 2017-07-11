наверх
11.07.201714:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На территорию консульства Польши в Луцке пытались бросить горящую петарду

    10
    Генеральное консульство Польши в Луцке
    volyn24

    КИЕВ, 11 июл – РИА Новости Украина. Неизвестные пытались бросить горящую петарду на территорию генерального консульства Польши в Луцке, сообщает бюро пресс-секретаря МИД Польши.

    "В понедельник возле ограды генерального консульства Польши в Луцке неизвестные подожгли петарду. Не причинено никакого вреда. Украинские службы проводят следствие", — говорится в сообщении.

    "Это была, скорее всего, петарда, которая не долетела на территорию консульства и оставила только обожженные следы на ограде. Получилось больше звука, чем вреда", — уточнили в МИД.

    В ночь на 31 марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке из гранатомета, жертв и пострадавших нет. В Украине по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
      Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
      В доме в Киеве прогремел взрыв
      Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
      Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
      "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
      Акции протеста в Гамбурге
      Протестный Гамбург: итоги саммита G20