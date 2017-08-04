В Луцке произошла массовая драка: жестоко избили темнокожих студентов

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Массовая драка, в которой были жестоко избиты темнокожие студенты, произошла в Луцке накануне вечером, сообщают в пятницу местные СМИ.

"По словам свидетелей, темнокожие ребята, студенты луцкого вуза, убегали от нападавших из Центрального парка. Догнали их за главным корпусом университета имени Леси Украинки, на пересечении улиц Ярощука и Степана Бандеры, завязалась драка <…> Студенты рассказали, что нападавших было несколько десятков — до 40 человек", — сообщает volynnews.

volynnews.com В Луцке избили темнокожих студентов

По предварительной информации, пострадали три темнокожих студента, которые после оказания медицинской помощи отказались от госпитализации. Вместе с тем, по данным СМИ, одного из парней забрали в больницу. Также известно, что один из пострадавших является гражданином Намибии.

Полиция открыла уголовное производство по статье 296 (хулиганство). Ведется розыск лиц, напавших на молодых людей.

Напомним, 23 апреля в Мариуполе разгорелся межнациональный скандал: люди в камуфляже и с дубинками прогнали темнокожих студентов с футбольного поля.

Как сообщалось ранее, в конце минувшего месяца в Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу.

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