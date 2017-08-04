наверх
04.08.201712:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Луцке произошла массовая драка: жестоко избили темнокожих студентов

    Тема:

    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке (433)

    (обновлено: )93443
    По данным очевидцев, нападавших было до 40 человек, а темнокожие студенты одного из луцких университетов пытались убежать от атакующих. По факту инцидента открыто уголовное производство.
    Пострадавший темнокожий студент в Луцке
    volynnews.com

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Массовая драка, в которой были жестоко избиты темнокожие студенты, произошла в Луцке накануне вечером, сообщают в пятницу местные СМИ.

    "По словам свидетелей, темнокожие ребята, студенты луцкого вуза, убегали от нападавших из Центрального парка. Догнали их за главным корпусом университета имени Леси Украинки, на пересечении улиц Ярощука и Степана Бандеры, завязалась драка <…> Студенты рассказали, что нападавших было несколько десятков — до 40 человек", — сообщает volynnews.

    volynnews.com
    В Луцке избили темнокожих студентов

    По предварительной информации, пострадали три темнокожих студента, которые после оказания медицинской помощи отказались от госпитализации. Вместе с тем, по данным СМИ, одного из парней забрали в больницу. Также известно, что один из пострадавших является гражданином Намибии.

    Полиция открыла уголовное производство по статье 296 (хулиганство). Ведется розыск лиц, напавших на молодых людей.

    Напомним, 23 апреля в Мариуполе разгорелся межнациональный скандал: люди в камуфляже и с дубинками прогнали темнокожих студентов с футбольного поля.

    Как сообщалось ранее, в конце минувшего месяца в Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу.

    Смотрите также: Уличная драка в Нью-Йорке: в ход пошли мачете и мусорные баки

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Луцке избили темнокожих студентов
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Ночной клуб "Пляжник" после пожара
    Украина: жара наступает