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    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу, ранен мужчина

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    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье в Днепре на улице Сечевых Стрельцов, у здания Украинской православной церкви, произошла стрельба, сообщает местное издание "Информатор".

    Как уточняется, конфликт произошел около 17.45. По словам очевидцев, водитель автомобиля Infiniti остановился на светофоре на улице Сечевых Стрельцов перед перекрестком с улицей Шевченко. В это время дорогу переходил мужчина с другом. Неожиданно мужчина запрыгнул на капот автомобиля и перебежал на крышу, отмечает издание.

    Водитель, с которым в салоне автомобиля находились жена и полуторагодовалый ребенок, вышел из машины, а неадекватный мужчина бросился на водителя Infiniti с кулаками.

    "Между мужчинами завязалась драка, в результате которой водитель достал травматический пистолет и выстрелил нападавшему в живот, чуть ниже пупка. Мужчина, который запрыгивал на крышу, был в неадекватном состоянии и сам признался, что употреблял наркотики", — рассказал заместитель командира батальона №3 Управления патрульной полиции Днепра, лейтенант Константин Михайлец.

    Патрульные сообщили, что у стрелявшего водителя есть все необходимые документы на оружие. Кроме того, он абсолютно трезв.
    Также выяснилось, что мужчина, решивший устроить "танцы" на крыше Infiniti, приехал в Днепр на отдых из Одессы. Мужчину с легкой травмой живота увезли в больницу. Дальнейшие обстоятельства произошедшего на месте выясняет патрульная полиция.

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