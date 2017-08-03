Полиция Киева за полгода оштрафовала 10 водителей за превышение скорости

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Киеве полицейские в 500 раз больше штрафуют за неправильную парковку, чем за превышение скорости.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Сергей Андрушко.

"Получил ответ от полиции Киева, который заставляет задуматься. Как известно, превышение скорости считается основной причиной ДТП. Знаете, сколько полицейские составили штрафов за превышение скорости? 14 в прошлом году и 10 в этом году. Сравните со взысканиями из-за нарушения парковки. Более 7000 и 5000 соответственно", — написал Андрушко.

Сергей Андрушко, facebook Пост Сергея Андрушко

Ранее сообщалось, что патрульная полиция оштрафовала жену бывшего премьера Арсения Яценюка Терезию. Инцидент произошел в центре Киева на улице Верхний Вал.