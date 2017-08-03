наверх
03.08.201709:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Полиция Киева за полгода оштрафовала 10 водителей за превышение скорости

    (обновлено: )182
    Журналист и блогер Сергей Андрушко сообщил, что за первое полугодие 2017 года патрульные выписали пять тысяч штрафов за неправильную парковку.
    Полиция Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Киеве полицейские в 500 раз больше штрафуют за неправильную парковку, чем за превышение скорости.

    Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Сергей Андрушко.

    "Получил ответ от полиции Киева, который заставляет задуматься. Как известно, превышение скорости считается основной причиной ДТП. Знаете, сколько полицейские составили штрафов за превышение скорости? 14 в прошлом году и 10 в этом году. Сравните со взысканиями из-за нарушения парковки. Более 7000 и 5000 соответственно", — написал Андрушко.

    Сергей Андрушко, facebook
    Пост Сергея Андрушко

    Ранее сообщалось, что патрульная полиция оштрафовала жену бывшего премьера Арсения Яценюка Терезию. Инцидент произошел в центре Киева на улице Верхний Вал.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр РФ Д. Медведев. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Лето в Киеве
    Украина: жара наступает
    Столкновения перед парламентом Венесуэлы в Каракасе
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы