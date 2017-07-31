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    Общество

    В Сумах задержанный водитель сыграл для патрульных на гитаре

    (обновлено: )55
    В присутствии свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Музыкальные композиции продолжались, пока патрульные не составили на него админматериалы.
    Задержанный в Сумах водитель играет на гитаре
    0542.ua

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Патрульные полицейские остановили автомобиль Opel Kadett в Сумах за нарушение правил дорожного движения, во время составления протокола мужчина начал играть на гитаре, сообщает 0542.

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    Как только полицейские вышли из служебного авто, водитель остановленной иномарки пересел на заднее пассажирское сиденье.

    "Некоторое время гражданин игнорировал требования патрульных и уверял их, что он является пассажиром автомобиля. При этом указанный человек имел признаки алкогольного опьянения. Впоследствии, поняв, что полицейские не верят в его историю, мужчина признался, что именно он был за рулем и таким образом пытался избежать ответственности", — говорится в сообщении.

    При этом в присутствии свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

    "При составлении стражами порядка админматериалов, мужчина достал из авто гитару и начал играть на ней. Музыкальные композиции продолжались, пока патрульные не составили на него админматериалы по статье 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое имеет признаки опьянения) и статье 185 (злостное неповиновение законному требованию полицейского) КоАП", — сказано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что одесские патрульные пересели на электробайки.

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