В Сумах задержанный водитель сыграл для патрульных на гитаре

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Патрульные полицейские остановили автомобиль Opel Kadett в Сумах за нарушение правил дорожного движения, во время составления протокола мужчина начал играть на гитаре, сообщает 0542.

Как только полицейские вышли из служебного авто, водитель остановленной иномарки пересел на заднее пассажирское сиденье.

"Некоторое время гражданин игнорировал требования патрульных и уверял их, что он является пассажиром автомобиля. При этом указанный человек имел признаки алкогольного опьянения. Впоследствии, поняв, что полицейские не верят в его историю, мужчина признался, что именно он был за рулем и таким образом пытался избежать ответственности", — говорится в сообщении.

При этом в присутствии свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

"При составлении стражами порядка админматериалов, мужчина достал из авто гитару и начал играть на ней. Музыкальные композиции продолжались, пока патрульные не составили на него админматериалы по статье 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое имеет признаки опьянения) и статье 185 (злостное неповиновение законному требованию полицейского) КоАП", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что одесские патрульные пересели на электробайки.