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    Фотоленты

    Бесстрашный Саакашвили демонстрирует Порошенко свои фото с мировой элитой

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (263)

    (обновлено: )35101
    EMMANUEL DUNAND / AFP
    facebook.com/SaakashviliMikheil
    facebook.com/SaakashviliMikheil
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
    JIM WATSON / AFP
    facebook.com/SaakashviliMikheil
    JIM WATSON / AFP
    facebook.com/SaakashviliMikheil
    facebook.com/SaakashviliMikheil
    facebook.com/SaakashviliMikheil
    facebook.com/SaakashviliMikheil
    facebook.com/SaakashviliMikheil
    facebook.com/SaakashviliMikheil
    facebook.com/SaakashviliMikheil

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    Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после лишения украинского гражданства решил показать президенту Петру Порошенко свои обширные международные политические связи, выложив свои фотографии с мировыми лидерами на своей странице в Facebook. На фото с Саакашвили запечатлены президент США Дональд Трамп, экс-президент США Джордж Буш, экс-президент Франции Николя Саркози, экс-госсекретари США Хиллари Клинтон и Джон Керри. 

    Читайте также: История с Саакашвили больше говорит о Порошенко, чем о Саакашвили

    "Петр Алексеевич, и меня вы решили закрыть в Америке и сделать в мире персоной нон грата?" — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.

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