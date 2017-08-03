Бесстрашный Саакашвили демонстрирует Порошенко свои фото с мировой элитой

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после лишения украинского гражданства решил показать президенту Петру Порошенко свои обширные международные политические связи, выложив свои фотографии с мировыми лидерами на своей странице в Facebook. На фото с Саакашвили запечатлены президент США Дональд Трамп, экс-президент США Джордж Буш, экс-президент Франции Николя Саркози, экс-госсекретари США Хиллари Клинтон и Джон Керри.

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"Петр Алексеевич, и меня вы решили закрыть в Америке и сделать в мире персоной нон грата?" — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.