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    Порошенко прокомментировал новые санкции США против России

    Тема:

    Санкции США по России ударили по ЕС (469)

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    По словам президента Петра Порошенко, санкции касаются в том числе и политического проекта "Северный поток 2", они будут действовать "до полного освобождения украинской земли".
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что приветствует подписанный президентом США закон об антироссийских санкциях.

    Торговля Украины и РФ
    РИА Новости Украина
    Санкциям вопреки. Объемы торговли Украины и России растут

    Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России. Он расширяет ряд секторальных санкций, в частности сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

    "Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США по России! Как мы и договаривались в Вашингтоне, конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются в том числе и политического проекта "Северный поток 2". Они будут действовать до полного освобождения украинской земли. Это еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов", — написал Порошенко в Facebook в среду.

    Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". Shell ранее сообщила, что она, а также OMV, Engie, Uniper и Wintershall в 2017 году предоставят Nord Stream 2 по 285 миллионов евро.

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