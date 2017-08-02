Порошенко прокомментировал новые санкции США против России

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что приветствует подписанный президентом США закон об антироссийских санкциях.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о санкциях против России. Он расширяет ряд секторальных санкций, в частности сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

"Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США по России! Как мы и договаривались в Вашингтоне, конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал. Санкции касаются в том числе и политического проекта "Северный поток 2". Они будут действовать до полного освобождения украинской земли. Это еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов", — написал Порошенко в Facebook в среду.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". Shell ранее сообщила, что она, а также OMV, Engie, Uniper и Wintershall в 2017 году предоставят Nord Stream 2 по 285 миллионов евро.