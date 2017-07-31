Бортник: Порошенко и Аваков грызутся, но выхода нет

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

У президента Петра Порошенко – своеобразные отношения с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Две политсилы – пропрезидентский блок и "Народный фронт" – составляют парламентское большинство, фактически удерживают власть в стране.

А экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, в интервью "Украинской правде" вовсе заявил, что Порошенко и Аваков поделили страну на двоих.

На этом фоне неожиданно прогремела история с обыском у заместителя главы МВД, "правой руки" Авакова Вадима Трояна: как сообщали СМИ, его подозревали в получении взятки 77,2 тысячи долларов. Однако практически сразу в МВД заявили, что информация о задержании Трояна – неверна, а на странице СБУ в Facebook появилась запись, что замглавы МВД – не подозреваемый. В СБУ также добавили, что информация о Трояне оказалась недостоверной.



“Грызутся между собой, но выхода из ситуации не видят"

Между Порошенко и Аваковым – уже не конкуренция, а конфронтация, отметил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Эта конфронтация, по его мнению, корнями лежит еще в том периоде, когда "Народный фронт" победил в парламентских выборах 2014 года, а Арсений Яценюк стал премьер-министром.



"Мы помним заявления (беглого народного депутата – Ред.) Онищенко, что именно администрация президента, президент запускали информационную дискредитацию Яценюка. Поэтому многичесленных конфликтов постоянно хватает между ними (Порошенко и Аваковым). Единственное, что пока им некуда деваться. То, что они грызутся между собой, выхода из этой ситуации не видят, поэтому цели у них – не подавить противника, не уничтожить его, а ослабить, отодвинуть от финансовых потоков", – сообщил эксперт.

Ситуацию с Трояном Бортник назвал "элементом большой конфронтации между командой президента и командой "Народного фронта".

"Но снова, все было бы хорошо для всех, скорее всего Авакову пришлось бы уступить долю своего влиянитя, но тут вмешались силы, которые опубликовали эту информацию по Трояну, и все пошло не по изначальному плану администрации президента и не в интересах Авакова. Потому что в такой ситуации дискредитируются обе стороны. Одна сторона, которая имеет коррупцию, и вторая сторона, которая ее укрывает, не проводит расследования", – заявил политолог.

При этом, уверен эксперт, "Народному фронту" нет альтернативы: Блок Петра Порошенко больше не сможет собрать ни с кем нужную им коалицию. Поэтому и пытаются отодвинуть "Народный фронт" от источников власти и источников финансирования, но в то же время не изгнать "Народный фронт" из коалиции, не разрушить этот хрупкий баланс, который сегодня позволяет протягивать решения власти, подчекрнул Бортник.

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