На взятке попался начальник полиции охраны Будник - Генпрокуратура

КИЕВ, 22 авг – РИА Новости Украина. Правоохранители на крупной взятке задержали начальника департамента полиции охраны Сергея Будника, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Сотрудники ГПУ совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили на взятке начальника Департамента полиции охраны Украины генерала третьего ранга Будника, который через посредника требовал кроме официальных платежей более 80 тыс. гривен ежемесячно за предоставление услуг по физической охране", — сообщил Луценко.

По его словам, правоохранители задержали Будника при получении взятки в размере 96 тыс. гривен.

"Всего с июня текущего года злоумышленник успел получить более ста семидесяти тысяч гривен", — добавил Луценко.

Ранее сообщалось, что в городе Берегово Закарпатской области задержан по подозрению в получении взятки судья одного из районных судов.