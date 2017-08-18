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    Спецоперация СБУ на Закарпатье: на взятке задержан судья - СМИ

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    По данным закарпатских СМИ, судья Береговского районного суда Александр Фейир в пятницу был задержан сотрудниками СБУ по подозрению в получении взятки в несколько сотен долларов.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В городе Берегово Закарпатской области задержан по подозрению в получении взятки судья одного из районных судов, сообщают местные СМИ.

    "Спецоперацию провела СБУ в Берегово около 15:00 в пятницу, 18 августа. На взятке в несколько сотен долларов задержан судья Береговского районного суда. Задержанный — судья Александр Фейир", — пишет mukachevo.net.

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    Другие подробности выясняются.

    Ранее сообщалось, что полиция аэропорта Харькова постоянна брала взятки с иностранных туристов.

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