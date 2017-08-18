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    Киев

    Глава комиссии по отбору директоров в школы Киева погорел на взятке

    (обновлено: )3810
    Чиновник вымогал 90 тыс грн за составление положительного заключения комиссии, которое в дальнейшем позволит кандидату занять пост директора одной из общеобразовательных школ города Киева.
    Глава комиссии по отбору директоров в школы Киева погорел на взятке
    Прокуратура АР Крыма в Facebook

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Председатель конкурсной комиссии по отбору директоров столичных школ в пятницу задержан при получении неправомерной выгоды в 90 тысяч гривен. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.

    Прокуратура АР Крыма в Facebook
    Глава комиссии по отбору директоров в школы Киева погорел на взятке

    "Следователями прокуратуры АРК совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Киеве Департамента защиты экономики Нацполиции Украины 18 августа 2017 года задержан председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур руководителей общеобразовательных учебных заведений коммунальной собственности территориальной общины города Киева за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 90 тысяч гривен за составление положительного заключения комиссии, в дальнейшем позволит кандидату занять пост директора одной из общеобразовательных школ города Киева", — сообщили в прокуратуре.

    Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

    Председатель конкурсной комиссии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

    У последнего изъято указанные денежные средства и удостоверение помощника народного депутата Украины на общественных началах, добавили в прокуратуре.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали начальника отделения полиции в аэропорту "Киев" Соломенского районного управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, который требовал и получил через посредника-адвоката от гражданина Узбекистана неправомерную выгоду в размере 7 тысяч долларов.

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