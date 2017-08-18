СБУ: полиция аэропорта Харькова постоянна брала взятки с иностранных туристов

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью Нацполиции разоблачили на взятках руководство и сотрудников отделения полиции международного аэропорта "Харьков".

"Оперативники спецслужбы установили, что сотрудники отделения полиции систематически требовали и получали взятки от иностранных граждан, которые организовывали туристические и бизнес туры в Украину. За вознаграждение полицейские не осуществляли установленного инструкциями углубленного досмотра вещей иностранцев и не оформляли выявленные административные правонарушения. Правоохранители задокументировали в течение мая-августа пять фактов получения четырьмя руководителями и сотрудниками отделения взяток на общую сумму тридцать тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали двух полицейских в терминале Международного аэропорта "Харьков" во время получения очередной части взятки.

Facebook СБУ СБУ разоблачила на взятках руководство и сотрудников отделения полиции Международного аэропорта "Харьков"

Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли почти сто тридцать тысяч долларов США и пятьсот тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции области разоблачили группу лиц, которые подделывали официальные документы для получения рабочих виз.