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    СБУ: полиция аэропорта Харькова постоянна брала взятки с иностранных туристов

    (обновлено: )13010
    По информации СБУ, сотрудники отделения полиции систематически требовали и получали взятки от иностранных граждан, которые организовывали туристические и бизнес туры в Украину.
    СБУ разоблачила на взятках руководство и сотрудников отделения полиции международного аэропорта Харьков
    Facebook СБУ

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью Нацполиции разоблачили на взятках руководство и сотрудников отделения полиции международного аэропорта "Харьков".

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    "Оперативники спецслужбы установили, что сотрудники отделения полиции систематически требовали и получали взятки от иностранных граждан, которые организовывали туристические и бизнес туры в Украину. За вознаграждение полицейские не осуществляли установленного инструкциями углубленного досмотра вещей иностранцев и не оформляли выявленные административные правонарушения. Правоохранители задокументировали в течение мая-августа пять фактов получения четырьмя руководителями и сотрудниками отделения взяток на общую сумму тридцать тысяч гривен", — говорится в сообщении.

    Сотрудники СБУ задержали двух полицейских в терминале Международного аэропорта "Харьков" во время получения очередной части взятки.

    Facebook СБУ
    СБУ разоблачила на взятках руководство и сотрудников отделения полиции Международного аэропорта "Харьков"

    Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли почти сто тридцать тысяч долларов США и пятьсот тысяч гривен.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции области разоблачили группу лиц, которые подделывали официальные документы для получения рабочих виз.

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